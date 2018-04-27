Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Toplantısı kapsamında AB Yüksek Temsilcisi Mogherini ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, “İTT ve AB arasında bir forum düzenlenmesi teklifinde bulunduk” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Toplantısı kapsamında AB Yüksek Temsilcisi Mogherini ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, “İTT ve AB arasında bir forum düzenlenmesi teklifinde bulunduk” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ’İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı’ sıfatıyla, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yousef Al-Othaimeen, Filistin Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Riyad Maliki ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi. Toplantıda, Kudüs konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği’nin gelecek dönemde birlikte neler yapabileceği ve İİT-AB Forumunun canlandırılması konuları ele alındı.

Ortak görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, görüşmede İTT ve AB arasında bir forum düzenlenmesi teklif edildiğini ifade ederek, forumun hangi düzeyde ve ne zaman olacağının, hangi konuların görüşüleceğinin belirleneceğini söyledi. Çavuşoğlu, “Ama biz bugün sonbaharda belki Birleşmiş Milletler’den sonra İstanbul’da bir forum düzenlenmesi teklifinde bulunduk. Prensip olarak Avrupa Birliği tarafı da buna sıcak bakıyor. Ama her iki taraftan arkadaşlarımızı görevlendirdik onlar çalışıp bize fikirlerini getirecekler” dedi.