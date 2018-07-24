Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türk halkının buradaki hakkını kimseye yedirmeyiz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile düzenlediği basın toplantısında, “Kıbrıs Türk halkının buradaki hakkını kimseye de yedirmeyiz” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, bu sabah KKTC’de Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve diğer siyasi partilerin başkanlarıyla görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede iki ülke arasındaki bağların nasıl güçlendirileceğini ve iş birliği sürecinin nasıl devam edeceği konuşuldu. Çavuşoğlu, Rum tarafın müzakerelerde bencil davrandığını hatırlatarak, “Kıbrıs Türk halkının buradaki hakkını buradaki kimseye de yedirmeyiz” dedi. Dün KKTC Cumhurbaşkanı ve Birleşmiş Milletler Kıbrıs temsilcisiyle görüşmesinin ardından Kıbrıs’a geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Bu görüşmeyle ilgili de fikir alışverişinde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanı dün akşam ve bugün bu görüşmenin özetini anlattı, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sayın genel sekreter, öyle görünüyor ki taraflar ve garantör ülkeler ne düşünüyor ve gelecekte neler yapılmalı, bunları görmek istiyor” dedi ve ekledi:

“Esasen genel sekreter Crans-Montana’da tabloyu çok net bir şekilde gördü. Biz 11 şubat 2014 açıklaması ya da çerçeve ya da parametre ne derseniz deyin, sayın Antonio Guterres’in önerisini kabul ederek müzakereleri sürdürdük. Crans-Montana’da da yine müzakereler sonuçsuz kaldı.”

Bu durumun sebebinin, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak görmeye devam etmesi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Eşit bir ortak olarak görmek istemiyor ve de hiçbir şeyi Kıbrıs Türküyle paylaşmak istemiyor. Yani çözümsüzlüğün sebebi budur. Gayet açık ve nettir, biz Türkiye olarak, KKTC olarak ve Kıbrıs Türk halkı olarak başından beri hep adil ve kalıcı bir çözümden yana olduk ve hep müzakereden yana olduk ve 2004 Annan Planında da yine Crans-Montana’da da bu tavrımızı herkes gördü. Sonuç itibariyle çözümsüzlüğün dışında Kıbrıs Türk halkına adil davranıldı mı? Hayır davranılmadı ve bugün maalesef kısıtlamalar ambargolar ve izolasyon devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hidrokarbon sondajı ve araştırmaları konusunda tavrımız farklı olacak"

"Müzakerelerin ilerleyebilmesi için Rum tarafının adanın tek sahibi olarak görmesini bırakması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Özellikle hidrokarbon sondajları ya da araştırmaları konusunda tavrını net bir şekilde görüyoruz, bundan sonraki süreçte bizim de tavrımızın farklı olacağını bu konuda, hidrokarbon sondaj ve araştırma konusunda farklı olacağını zaten tüm dünya kamuoyuyla da paylaştık” dedi.

"Kıbrıs Türkünün hakkını kimseye yedirmeyiz"

Öte yandan Çavuşoğlu, “Şunu söylemek istiyorum yani Kıbrıs Türk halkının buradaki hakkını buradaki kimseye de yedirmeyiz. Diğer taraftan adada iki halkın özellikle de tabi bizim için Kıbrıs Türk devletinin huzur içinde yaşamasını da sağlamamız lazım. Biz burada hiçbir zaman bencil ya da tek taraflı düşünmedik” diye konuştu.

Türkiye’nin, adaya barışın, huzurun gelmesi konusunda da her zaman yapıcı tutum sürdürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye, Kıbrıs meselesinde diyalog ve diplomasiye dayalı müzakere edilmiş adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiği inancını muhafaza etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Adadaki her iki taraf da eşittir"

Adadaki her iki tarafın da siyasi olarak eşit olduğu gerçeğinin asla değişmeyeceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte tabi Bayan Lute Türkiye’ye de gelecek diğer garantör ülkeleri de ziyaret edecek. Biz de garantör ülkeler olarak, gayrı remi şekilde, bundan sonra ne yapacağız, hangi adımları atacağız, yeni bir müzakereye başlamadan önce neler yapmamız gerektiğini konuşmaya da başladık. BM ile de konuşuyoruz, dolayısıyla önümüzdeki süreçte bugün kendi aramızda da bunları konuştuk, neler yapacağımız konusunda tablo biraz daha netleşecektir ve biraz önce söylediğim gibi Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı olarak bizim yapıcı tutumumuz devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte de aynı anlayışı sürdüreceğiz. Ben bu düşüncelerle sayın akıncıya çok teşekkür etmek istiyorum hem bizi kabul ettikleri için hem de dün akşam bugün son derece faydalı gerçekleştirdiğimiz görüşmeler için çok teşekkür ediyorum" diyerek basın toplantısını sonlandırdı.