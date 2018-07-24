Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelmek üzere KKTC Cumhurbaşkanlığı’na geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelmek üzere KKTC Cumhurbaşkanlığı’na geldi.

Kıbrıs konusunda ileride atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere KKTC’ye gelen Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelecek. Görüşmenin ardından saat 11.00’de Çavuşoğlu ve Akıncı ortak basın toplantısı düzenleyecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ortak basın toplantısının ardından adadan ayrılması bekleniyor.