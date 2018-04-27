Çavuşoğlu: “Menbiç modelini Suriye’nin diğer kesimlerinde de uygulayacağız ”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO toplantısına katılmak için geldiği Brüksel’de, “Menbiç modelini Suriye’nin diğer kesimlerinde de, uygulayacağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO toplantısına katılmak için geldiği Brüksel’de, “Menbiç modelini Suriye’nin diğer kesimlerinde de, uygulayacağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO toplantısına katılmak üzere geldiği Brüksel’de Yunanistan, Norveç ve ABD Dışişleri Bakanları ile görüştü. Mevkidaşları ile yaptığı görüşmelerden sonra basınla bir araya gelen Çavuşoğlu, bakanlar ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile verimli bir görüşme yaptıklarını söyleyen Çavuşoğlu “Yunanistan bizim önemli bir komşumuz, anlaşamadığımız konular var. Ege’de olsun bölgede olsun çetrefilli konular da var. Yer yer bu konular maalesef ilişkilerimizde bir gerginliğe yol açıyor. Ve bu tür adımlardan kaçınılması gerektiğini net bir şekilde söyledik” şeklinde konuştu.

Daha sonra Norveç Dışişleri Bakanı İne Eriksen Sreide ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, Norveç’in de AB üyesi olmayan bir NATO ülkesi olduğunu belirtti iki ülkenin siyasi ilişkilerinin mükemmel olduğunu söyledi.

Görevine yeni gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptıkları görüşmenin de oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Görüşmemizde daha önce çalışma gruplarımızın, özelikle Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağlandı, yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik” dedi.

ABD’nin bir Önceki Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Ankara’ya yaptığı ziyareti hatırlatarak, sıranın Türkiye’de olduğunu belirten, yakın zamanda Washington’dan davet alacağını söyleyen Çavuşoğlu, “Bu yol haritasını uyguladıktan sonra uygulama safhasına geçeceğiz. Bu şekilde Menbiç modelini Suriye’nin diğer kesimlerinde de, özelikle Fırat’ın doğusuna da uygulayacağız. Ve böylelikle ikili ilişkilerimiz de gerginliğe yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız” şeklinde konuştu.

“Şeffaf bir süreç olacak”

ABD ile Türkiye’nin ortak hazırlamayı planladığı yol haritasının uygulanması halinde bölgede askeri bir müdahaleye gerek kalmayacağını ifade eden Çavuşoğlu, “Buralardan YPG/ PKK çekilecek ve buraları kimin yöneteceğine, güvenlikle ilgili kimlerin görev alacağına birlikte karar vereceğiz. Şeffaf bir süreç olacak” şeklinde konuştu.

Yapılacak olan çalışmanın Suriye’nin geleceği için büyük önem arz ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “İnsanlar da geri dönebilmeli, biz de bulunan Suriyeli Kürtler de dönemiyor buraya, Suriye’nin sınır ve toprak bütünlüğü, genel anlamda istikrarı ve birliği bakımından da önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

“Bugün Pompeo’yu çok kararlı gördüm”

ABD ile Türkiye’nin yakın zaman da yaşadığı siyasi krizlere değinen Bakan Çavuşoğlu, “ABD’nin bize yönelik sözleri oldu. Gerek YPG’ye silah verilmesi,2016’dan bu yana Menbiç’ten YPG’nin çekilmesi ve o sözlerin tutulmadığını gördük. Ve bu sözlerin nasıl tutulduğunu görmek için de birlikte çalışma önerisi oldu, çalışma gruplarını bu nedenle kurduk” dedi.

Hazırlanan yol haritalarının uygulanmasında ABD tarafının tutumunun çok önemli olduğu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Bugün Pompeo’yu çok kararlı gördüm, lütfen gelin, onaylayalım ve uygulama safhasına geçelim dedi” şeklinde konuştu.

Menbiç’in yanı sıra İdlib’de terörist grupların olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu grupların kuşatılmış bölgelerden açılan koridorlardan silahları ile beraber geçerek buraya geldiğini söyledi.

“Sadece ABD değil bu konuda diğer ortaklarımız ile birlikte hareket etmemiz lazım”

DEAŞ ile mücadelenin de devam edeceğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, Pompeo ile bu konularda da fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Esad rejiminin İdlib bölgesindeki teröristlerin varlığını bahane ederek bölgeye saldırı düzenlemeyi durdurması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Ön tedbirler almamız gerekiyor, sadece ABD değil bu konuda diğer ortaklarımız ile birlikte hareket etmemiz lazım, bunun içinde Rusya’da var” ifadelerini kullandı.

“S-400 ile ilgili süreç tamamlandı”

Pompeo ile yaptıkları görüşmede ABD ile Türkiye arasında ki S- 400 savunma sistemleri krizine de değinen Çavuşoğlu, ilk önce bu savunma sistemlerini ABD’den almak istediklerini ama ABD’nin Türkiye’nin bu acil ihtiyacına cevap vermemesi üzerine, Türkiye’nin diğer müttefiklerine yöneldiğini ama çağrılarına cevap alamadıklarını söyledi. Türkiye’nin buna acil ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Rusya ile satın alma sürecinin neredeyse tamamlandığını, ama önümüzdeki süreçlerde oluşabilecek ihtiyaçlarda, Türkiye’nin müttefiklerinden gelecek tekliflere açık olduğunu söyledi.