Çavuşoğlu, Mustafa Akıncı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Kıbrıs konusunda ileride atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere KKTC’ye giden Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. KKTC Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden sonra açıklama yapan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmemizde adil, sürdürülebilir ve Kıbrıs Türk halkının geleceğini ve güvenliğini güvence altına alacak gerçekçi bir çözümün tesisi için görüşlerimizi paylaştık” dedi.