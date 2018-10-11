Çavuşoğlu: “Suudi Arabistan ile de yakın ilişki içinde olmak istiyoruz”

Resmi temaslar için Bağdat’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu olay Suudi Arabistan’ın Başkonsolosluğunda gerçekleştiği için Suudi Arabistan ile de yakın ilişki içinde olmak istiyoruz. Suudi Arabistan’ın da bizimle işbirliği içinde olması gerekiyor” dedi.

Resmi temaslar için Bağdat’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu olay Suudi Arabistan’ın Başkonsolosluğunda gerçekleştiği için Suudi Arabistan ile de yakın ilişki içinde olmak istiyoruz. Suudi Arabistan’ın da bizimle işbirliği içinde olması gerekiyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret düzenlediği Bağdat’ta temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği ikili görüşmelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. “İkinci evimiz Irak’ta bulunmaktan mutluluk duyuyorum” diyen Çavuşoğlu, Bağdat temaslarına değindi. Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, “İçinde geçtiğimiz süreçte Türkiye’nin Irak’a olan desteğini vurgulamak için Irak’a bu ziyareti gerçekleştirdik. Irak’ın yeniden inşası, ekonomik ilişkilerin iyileştirilmesi, karşılıklı ticaret, yatırım gibi birçok konuyu bugün görüşmelerimizde ele aldık. Terörle mücadeleye birlikte devam etmemiz konusunda hem fikiriz” ifadelerini kullandı.

“Irak ve Türkiye sadece iki komşu ülke değil, iki kardeş ülkedir”

Bakan Çavuşoığlu, Türkiye ve Irak’ın terörle mücadeleye birlikte devam edeceklerini sözlerine ekleyerek, “Daha önce güvenlik sebebiyle kapatmak zorunda kaldığımız Basra ve Musul Başkonsolosluklarımızı tekrar açıyoruz. Irak’ın yeniden inşası için Kuveyt Konferansında 5 milyar dolar taahhütte bulunmuştuk. Bu taahhütümüzün arkasında olduğumuzu bugün yineledik. Irak ve Türkiye sadece iki komşu ülke değil, iki kardeş ülkedir. Dayanışma ve iş birliği içinde olmak durumundayız. Türkiye, Irak’ın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü, birliğini, beraberliğini istikrarını ve barışını destekliyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye teröristleri yok etmeye devam edecek”

Bakan Çavuşoğlu Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini ve bunun için operasyonlar yapıldığına işaret ederek, “Türkiye terörle mücadelede uluslararası hukuk çerçevesinde teröristlerle nerede olursa olsun onları yok etmeye devam edecektir, inlerine gömmeye devam edecektir. Ve bu mücadelemiz Irak’ın toprak bütünlüğüne ihlal değildir, saldırı değildir. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır. Bundan sonra bu mücadeleyi de hükumet kurulduktan sonra, Irakla hükumetiyle birlikte yapacağız” dedi.

“Suudi Arabistan bizimle işbirliği içinde olmalı”

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan Konsolosluğuna girdikten sonra kaybolduğunu hatırlatan ve Türkiye’nin elindeki bilgileri basınla paylaşmasını isteyen gazetecilere Çavuşoğlu, “Başsavcılık yoğun ve kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu konuda istihbaratımız, emniyetimiz ve tüm ilgili kuruluşlarımız birlikte soruşturmayı yürütüyor. Bu olay Suudi Arabistan’ın Başkonsolosluğunda gerçekleştiği için Suudi Arabistan ile de yakın ilişki içinde olmak istiyoruz. Suudi Arabistan’ın da bizimle işbirliği içinde olması gerekiyor. Bu soruşturma neticesinde ortaya çıkan gerçekleri tüm dünya ile paylaşmış olacağız” açıklamasını yaptı.