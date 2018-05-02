Çebi’den tam gün mesai

AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Selçuk Çebi iki günde Trabzon’un 18 ilçe teşkilatını tek tek dolaştı.

Çebi, program kapsamında Akçaabat, Vakfıkebir, Tonya, Düzköy, Şalpazarı, Çarşıbaşı, Beşikdüzü ve Ortahisar ilçe teşkilatlarını ziyaret ederken, kendisini anlatan kısa konuşmalar yaptı. Gençlerin kendisine yakın ilgi göstermesinden dolayı memnun olan Çebi, ”Her gittiğimiz ilçe teşkilatımızın yakın ilgisi bizi son derece memnun etti. Gençlerin sıcak ve yakın alakası hizmet performansımızı kat kat artırıyor” dedi.

Zamanın kısa olması nedeni ile gündüz ve gece ayırımı yapmadan çalıştıklarını ifade eden AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı Çebi ”Çok kısa bir zamanımız var. Her kesimin elini sıkmak, samimi duygularımızı anlatarak gözümüzle, elimizle hissettirmek istiyorum. Özellikle teşkilatlarımıza gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Güzel gönüllerini bize açıyorlar” diye konuştu.