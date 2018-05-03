POLİTİKA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:36

Celal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti üyelik başvurusu reddedildi

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’ye üyelik başvurusunu reddettiklerini açıkladı.

Celal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti üyelik başvurusu reddedildi
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AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’ye üyelik başvurusunu reddettiklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’ye İzmir’den üyelik için başvurduğunu ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, “Biz aile içindeki bir anlaşmazlığın siyasete alet edilmesini doğru bulmadığımız için başvurusunu reddetmek durumunda kaldık” dedi.

Gündemi daha önce de sıkça meşgul eden bir konunun artık gündemden çıkması gerektiğini söyleyen Şengül, “Bizler AK Parti olarak, aile arasında yaşanan bir problemin içerisinde olmayacağımız gibi böyle bir konunun siyasete alet edilmesine de kesinlikle karşıyız. Biz, bu çekişmenin ne içerisinde olmak ne de böyle bir şeye prim vermek istemiyoruz. Türkiye’nin ana muhalefet partisinin genel başkanının aile içi sorunlarının gündeme getirilerek siyasi malzeme yapılmaya çalışılmasını doğru ve etik bulmuyoruz. Bizim parti olarak daha önemli gündemlerimiz var” diye konuştu.
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