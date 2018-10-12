Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’dan Brunson yorumu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ABD’li rahip Andrew Brunson’un yargılandığı casusluk davasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edilmesine ilişkin, "Bağımsız Türk yargısı bir karar almıştır. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sivas’ta belediye tarafından dar gelirli aileler için yaptırılan Vefa Konutları’nun açılışın ardından ABD’li rahip Andrew Brunson’un yargılandığı casusluk davasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, "Biz geçmişte de Türk adaletinin bağımsız olduğunu söylüyoruz. Bundan önceki karara da bağımsız Türk yargısı almıştır. Şimdi de altını çizerek söylüyorum bağımsız Türk yargısı bir karar almıştır. Herkese hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.