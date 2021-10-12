POLİTİKA:
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12 Ekim 2021 Salı 01:23

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Bugün gelişmiş diye tabir edilen ülkeler insanlığın ortak mirası olan çevre ve tabii kaynakları hoyratça tüketmiştir. Dünya iklim gerçekliği ile karşı karşıyadır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Maalesef geçici duraklama iklim değişikliği sorununa çözüm olmaktan çok uzaktır. Bir süredir iklim değişikliğinin ağır sonuçlarını hafifletmeye yönelik çözüm yolları aranıyor. Paris İklim Anlaşması bu arayışların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Adil sorumluluk üstlenme konusunda ayak direseler de neticeten iklim değişikliği herkesi ilgilendiriyor.

'ÖNCÜ VE ETKİN BİR ROL ÜSTLENMEKTE KARARLIYIZ'

Türkiye olarak Paris İklim Anlaşması'nı meclisimizin onayı ile birlikte yürürlüğe koyduk. Önümüzdeki haftalarda İtalya ve İskoçya'da yapılacak zirvede ülkemizin yaklaşımlarını tüm taraflarla paylaşacağız. Yeşil Kalkınma Devrimi'ni krizin çözümünde öncü ve etkin bir rol üstlenmekte kararlıyız. Hükümet olarak üzerimize düşenleri yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Rahmetli Cemil Meriç, samimiyet öyle bir dildir ki, onu kör de görür, sağır da duyar, diyor. Biz bugüne kadar milletimizin gönlünde karşılığı olmayan hiçbir uygulamayı hayata geçirmedik.

'TÜM İNSANLIĞIN ORTAK MESELESİ'

Siyasi partilerden özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimden sürecin ülkemize külfetlerini, fırsatlarını değerlendirecek yaklaşımla yürüteceğimiz tarihi projeye destek vermelerini bekliyoruz. Bu meselenin tüm insanlığın ortak meselesi olduğu anlayışıyla herkesin bu sürecin içinde yer almasını temenni ediyoruz.

'ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN İSMİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ'

İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeyi kararlaştığımız yeni yapısal düzenlemelerin müjdesini milletimizle paylaşmak istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. Bu bakanlığımıza bağlı olarak İklim Değişikliği Başkanlığı kuruyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünü Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıyoruz."

MECLİS'TE KABUL EDİLMİŞTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 353 oyla kabul edilen Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'nin 6 Ekim'deki sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan kanunda "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 21'inci Taraflar Konferansı'nda kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016'da imzalanan 'Paris Anlaşması'nın beyan ile birlikte onaylanması uygun bulunmuştur" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜNYAYA İLAN ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay 76. BM Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada "Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz." demiş "Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmayan Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da üzerine düşenleri yapacaktır." ifadesini kullanmıştı.



HaberTürk
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