CHP Antalya İl Başkanı Kumbul’dan kurultay değerlendirmesi: “Yerel seçimler öncesinde bir kurultay yapılasını doğru bulmuyorum”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, “Yerel seçimler öncesinde bir kurultay yapılasını doğru bulmuyorum” dedi.

Son kurultayını Şubat 2018’de gerçekleştiren CHP’de, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından, yeniden kurultay tartışmaları başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği yemekte, "İsterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum" dediğini aktaran Muharrem İnce, parti kulislerini hareketlendirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve son seçimlerde meclise 5 milletvekili gönderen CHP Antalya’nın İl Başkanı Ahmet Kumbul, “Tabanda eğer bir değişim rüzgarı varsa, kurultay olacaktır. Fakat ben yerel seçimler öncesinde bir kurultay yapılasını doğru bulmuyorum. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin beraber sahaya inip çalışması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Bu süreçler CHP’de herhangi bir bölünmeye sebep olmaz”

Kurultayın yapılıp yapılmayacağının delegelere bağlı olduğunun altını çizen Kumbul, sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP parti içi demokrasiyi tam anlamıyla uygulayan bir partidir. Bu süreçler CHP’de herhangi bir bölünmeye sebep olmaz. Delegeler imza verirse kurultaya gidilecek. Antalya’da bütün delegeleri kendi iradeleriyle hareket edecektir. Kurultaya gidilmesi halinde delegeler tercihlerini yapacaktır.”

Kurultay için kaç delegenin imzası gerekiyor?

Tüzüğe göre, olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı kongre üyeleri tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise olağanüstü kongrenin gündemine güven oylaması ve seçim maddeleri konulabiliyor. Son kurultay göz önüne alındığında, 650 civarında delegeye ihtiyaç bulunuyor.