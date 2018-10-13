POLİTİKA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 14:30

CHP, Diyarbakır’da ‘Yerel Seçim Hazırlığı’ toplantısı düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Doğu ve Güneydoğu’daki 15 ilde partisinin oyunun çok düşük olduğunu belirterek, HDP’nin oylarına talip olduklarını söyledi.

CHP, Diyarbakır'da ‘Yerel Seçim Hazırlığı' toplantısı düzenledi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Doğu ve Güneydoğu’daki 15 ilde partisinin oyunun çok düşük olduğunu belirterek, HDP’nin oylarına talip olduklarını söyledi.

CHP, Diyarbakır’da bir otelde “2019 Yerel Seçimleri Hazırlığı” toplantısı düzenledi. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Genel Başkan Başdanışmanı Veli Özdemir, Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, Adıyaman, Bitlis, Bingöl, Batman, Elazığ, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van il başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, kendilerine HDP ile ittifak yapacaklarının söylendiğini belirterek, “Biz daha 3 ay önce İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yaptık. HDP ile ittifak yapmadık. Ama ben şunu biliyorum. Diyarbakır’da CHP’nin oyu çok düşük. Burada toplantıya gelen 15 ilimizin de çoğunda CHP’nin oyu çok düşük. Burada şimdiye kadar seçimlerde AK Parti ile HDP yarıştı. Doğrusu bu. Biz HDP’nin oyuna talibiz arkadaşlar. Biz AK Partili yurttaşlarımızın da oylarına talibiz. 16 yıl bir ülkenin tarihinde çok uzun bir zaman değil. CHP bu ülkede hangi siyasi partiye oy verirse versin bütün yurttaşları kucaklayacak, kimseyi ötekileştirmeyecek, kenara itmeyecek. Dilinden, inancından, hayat tercihinden dolayı hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak bir siyaseti örecek” dedi.
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