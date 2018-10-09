CHP Ekonomi Masasından Hak-İş’e ziyaret

CHP Ekonomi Masası Hak-İş Konfederasyonu’nu ziyaret ederek Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Saymanı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP Antalya Milletvekili PM üyesi Çetin Osman Budak’tan oluşan Ekonomi Masası heyeti Hak-İş Konfederasyonu ziyaret etti. CHP heyeti ziyarette Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ziyarette yaptığı konuşmada "Gündem malum. Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Sene başından bu yana baktığımız zaman Türk Lirası yüzde 60’tan fazla değer kaybetmiş vaziyette. Faizler yüzde 13’lerden yüzde 26’lara tırmanmış vaziyette. Enflasyon rekorlar kırıyor. İşsizlik hızla artıyor. Bu çerçevede sivil toplum kuruluşlarımızı meslek örgütlerimizi yine illerde onların şubelerini ziyaret etmek suretiyle yaşanan sürecin toplumun çeşitli kesimleri üzerindeki etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili olarak ortak akıl kapsamında çözüm süreçlerini her an geliştiriyoruz. Bu süreçte sendikalarımızın konfederasyonlarımızın son derece önemli bir rolü olduğuna inanıyorum. Çalışanlarımızın bu süreçten nasıl etkilendiğini, konfederasyonlarımızın çalışanların sorunlarıyla ilgili olarak bizlerden ne gibi çözümler beklediklerini öğrenmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

"Enflasyonun düşürülmesi konusunda Hak-İş istekli arzulu ve kararlıdır"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Türkiye’nin bugünkü yaşadığı olağanüstü dönemin Hak-İş’i de yakından etkilediğini kaydederek, "Özellikle benzer durumlarda bu tür sorunlarla baş edebilmek için sendikal örgütlülüğün güçlendirilmesi gerekiyor. Türkiye işçi sendikalaşması konusunda belli bir yükselme eğrisi göstermesine rağmen bugün geldiğimiz noktada çalışanların işçilerin sadece yüzde 12.8 sendikalara üyedir. Bu bizim için çözülmesi gereken daha yükseklere taşınması gereken bir hedef olarak görüyoruz. Toplu sözleşmelerimiz dar ve kapsamı son derece sınırlı. Toplu sözleşme sistemimizin de geniş kitleleri kapsayacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. İşsizlik oranlarının yüzde 5’ler seviyesine indirilmesi gerekiyor. Kayıt dışının OECD ortalaması olan yüzde 15’ler civarına çekilebilmesi hususu bizim için önemlidir. Hem kayıt dışıyla mücadele hem gelir adaletsizliği ile mücadele için sendikal örgütlülük en önemli çözüm aracı olarak görüyoruz. Kayıt dışı istihdamla mücadelenin en temel argümanlarından birisi sendikalaşma. İşsizlik fonundan yaralanma şartlarının genişletilmesi hem yararlanma süresinin daha da uzatılması ve işsizlik sigortası fonunun esas sahipleri olan işçiler ve işverenlerin adil şekilde yararlanacağı yeni modele ihtiyaç olduğunu ifade etmek istiyorum. Enflasyonla mücadele yüksek enflasyona karşı alınacak tedbirler konusunda ortak akılla hareket etmek gerekiyor. Biz Hak -İş olarak hem Cumhurbaşkanımız ile hem bakanımızla yaptığımız çalışmalarda acilen 3’lü danışma kurulunun toplantıya çağrılmasını talep ettik" şeklinde konuştu.

Enflasyonla mücadeleyi desteklediklerini anlatan Arslan, enflasyonun aşağı çekilmesi konusunda daha önce attıkları adımları hatırlatarak "Enflasyonun düşürülmesi konusunda Hak -İş istekli arzulu ve kararlıdır" dedi.

Arslan, 2019 yılında yapılacak kamu sözleşmelerinin yüksek enflasyon dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurgulayarak, döviz faiz yüksek enflasyon üçlemi içerisindeki yaşanan olumsuzlukları giderebilecek yeni asgari ücretin belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Hak-İş Konfederasyonu olarak bir sosyal model önerimiz var"

IMF ile Türkiye’nin yoluna devam etmemesi gerektiğini aktaran Arslan, böyle bir girişime başvurursa da karşı çıkacaklarını ifade etti.

Arslan, şunları kaydetti:

“Hak-İş Konfederasyonu olarak bir sosyal model önerimiz var. Bunun içerisinde endüstri ilişkiler sistemimizi hangi zeminde hangi istikamette hangi anlayışla sürdürmemiz gerekiyor. Bugünkü yapımız bu sosyal modele daha çok ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Sosyal modelimiz eğer kabul edilirse krizlerden sorunlardan kurtulmak için ortak bir anlayışa ihtiyacımız var.”

Asgari ücretle ilgili soru üzerine Arslan, kendilerinin asgari ücret tespit komisyonunda olmadığını belirterek, “Burada işçilerin daha etkin olduğu işveren ve işçilerin hükümetle birlikte eşit oldukları bir yapıya ihtiyaç var. bunu sağlayamadan asgari ücret tespit komisyonunun antidemokratik yapısını dönüştürüp değiştirmeden sağlıklı bir asgari ücreti yakalamamız mümkün değil. Enflasyonun üzerinde bir asgari ücret sağlanabilirse anlamlı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.