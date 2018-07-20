CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: “Toplanabilecek imzanın 450-470 civarında olduğu ortaya çıkıyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Toplanabilecek imzanın 450-470 civarında olduğu ortaya çıkıyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Erkek, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erkek, 600 imzanın aşıldığıyla ilgili iddiaların sorulması üzerine, “Bunların hepsi bir iddia. Eğer iddia sahipleri, bunu beyan edenler noter onaylı beyannameleri, talepleri bize sunarlarsa inceleme fırsatımız olur ama bugüne kadar sunulmuş herhangi bir beyan, talep söz konusu değil” dedi. Muharrem Erkek, toplanabilecek imza sayısının 450-470 civarında olduğunu dile getirdi.

Bugünün Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erkek, "Zulme son vermek için, barış için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, şükranla anıyoruz. Genel Başkanımız merhum Bülent Ecevit’i de bir kez daha büyük bir saygıyla anıyoruz. Kıbrıs Barış ve Özgürlük Bayramımızı da kutluyoruz ”şeklinde konuştu.

Erkek, Giresun’da bir şehit olduğunu belirterek, “Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Terör, nereden gelirse gelsin bir insanlık suçudur ve terörle hep birlikte kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Yatağan’da yaşanan olayla ilgili de konuşan Erkek, “Yatağan’da üzücü bir kazayla karşılaştık. Yatağan Termik Santrali’nde kömür bandının çökmesi sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 yaralımız var. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyoruz, ailelerine sabır diliyoruz, onların acılarını paylaşıyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” dedi. Erkek, Muğla milletvekillerinin de Yatağan Termik Santrali’nde incelemeler yaptıklarını ve rapor paylaşacaklarını belirtti.

Suruç’ta 33 kişinin hayatını kaybettiği olayın da bugün üçüncü yıl dönümü olduğunu dile getiren Erkek, “IŞİD terörü de, PKK terörü de, FETÖ terörünü de tüm terör eylemlerini nefretle kınıyoruz” diyerek, terörle mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

Muharrem Erkek, “Milletvekilimiz Enis Berberoğlu cezaevinde ve 24 Haziran’da tekrar seçildi, milletvekili oldu ve tekrar dokunulmazlık kazandı. Anayasanın 83. maddesinin 4’üncü fıkrası çok açık olmasına rağmen ve anayasa hükümleri tüm yargı organlarını bağlamasına rağmen Yargıtay ilgili ceza dairesi hala tahliyesiyle ilgili bir karar vermedi. Enis Berberoğlu’nun avukatları davanın durması ve tahliye için anayasa hükmü gereğince 20 gün oldu başvuru yapalı ama hala bir karar verilmemiş olması düşündürücü” dedi.

“Genel Merkezimize ulaşmış bir talep yok”

“CHP bir örgüt partisidir, olağanüstü kurultay sürecinde imza tartışmalarının bir yarış haline getirilip tartışılmasını çok doğru bulmadığımızı açıkça ifade etmek istiyorum” diyen Erkek, “Genel Merkez olarak bütün il, ilçe örgütlerimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Genel Merkezimize bugüne kadar ulaşmış, noterden ulaşmış herhangi bir talep yok. Talep edenlerin ulaştırdığı herhangi bir talep yok. Onun için bu tartışmaları biz kendi içimizde demokratik, tüzüğümüze ve hukuka uygun bir şekilde sürdürmeliyiz. Parti içi tartışmaları gündemde tutmamalıyız. Ülkemizin çok önemli gündemleri var, ağır sorunlarımız var. Bunları çok daha önemli görüyoruz. Tek hedefimiz, yerel seçimlerde hep birlikte çalışarak başarılı olmaktır” şeklinde konuştu.

“Toplanabilecek imzanın 450-470 civarında olduğu ortaya çıkıyor”

Tuncay Özkan’ın dün açıkladığı rakamların sorulması üzerine ise Erkek, “Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Tuncay Özkan’ın verdiği sayılar, bizim il il yaptığımız tespitler sonucunda verilen doğru sayılardır. Bizim örgütlerimizle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda en fazla toplanabilecek imzanın 450-470 civarında olduğu ortaya çıkıyor ama dediğim gibi imza talebinde bulunanlar da bu tartışmaları sosyal medyada, basında yapmamalı. Zaten imzalar toplandığında Genel Merkez’e sunulacak ve inceleme sonucunda tüzüğe göre hareket edecek” dedi.

“Partimize zarar vermeden bu süreci götürmemiz çok daha önemlidir” şeklinde konuşan Erkek, “Bizde kişilerin başarısı değil, partimizin başarısı, toplumun başarısı çok daha önemlidir” diye konuştu.

“Bunların hepsi bir iddia”

Erkek, 600 imzanın aşıldığıyla ilgili haberlerin sorulması üzerine ise, “Bunların hepsi bir iddia. Eğer iddia sahipleri, bunu beyan edenler noter onaylı beyannameleri, talepleri bize sunarlarsa inceleme fırsatımız olur ama bugüne kadar sunulmuş herhangi bir beyan, talep söz konusu değil. Onun için bir şey söylemek şu anda uygun değil. Bizim il il yaptığımız tespitler sonucunda bu iddia edilen rakamların doğru olmadığını iddia ediyoruz ama bunu biz sosyal medyada, basında değil de kendi içimizde değerlendirebilir, tartışabiliriz” dedi.