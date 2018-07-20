POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 20:17

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek’ten olağanüstü kurultay açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay talebiyle toplandığı belirtilen 604 imzanın yarın 11.00’e kadar kendilerine ulaştırılması durumunda gereğinin derhal yapılacağını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'ten olağanüstü kurultay açıklaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay talebiyle toplandığı belirtilen 604 imzanın yarın 11.00’e kadar kendilerine ulaştırılması durumunda gereğinin derhal yapılacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, gelecek yerel yönetim seçimleri öncesinde demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdürebilecek en büyük gücün CHP olduğunu ileri sürerek olağanüstü kurultayın daha fazla tartışılmamasının topluma karşı bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Erkek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Parti Meclisi üyemiz Sn. Gaye Usluer’in beyan ettiği gibi seçimli olağanüstü kurultay için noter onaylı 604 imza toplanmış ise yarın saat 11.00’a kadar Genel Merkezimize sunulması, Partimizin, örgütlerimizin ve delegelerimizin imza tartışmaları içerisinde daha fazla yıpranmaması; yerel seçimler için yürütülen çalışmaların aksamaması; hukuken ve siyaseten gereğinin yapılması açısından büyük önem arz etmektedir. Yarın saat 11.00’da 604 noter onaylı imzanın Genel Merkezimize sunulması halinde gereği derhal yapılacaktır.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku