CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek’ten olağanüstü kurultay açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay talebiyle toplandığı belirtilen 604 imzanın yarın 11.00’e kadar kendilerine ulaştırılması durumunda gereğinin derhal yapılacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, gelecek yerel yönetim seçimleri öncesinde demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdürebilecek en büyük gücün CHP olduğunu ileri sürerek olağanüstü kurultayın daha fazla tartışılmamasının topluma karşı bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Erkek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Parti Meclisi üyemiz Sn. Gaye Usluer’in beyan ettiği gibi seçimli olağanüstü kurultay için noter onaylı 604 imza toplanmış ise yarın saat 11.00’a kadar Genel Merkezimize sunulması, Partimizin, örgütlerimizin ve delegelerimizin imza tartışmaları içerisinde daha fazla yıpranmaması; yerel seçimler için yürütülen çalışmaların aksamaması; hukuken ve siyaseten gereğinin yapılması açısından büyük önem arz etmektedir. Yarın saat 11.00’da 604 noter onaylı imzanın Genel Merkezimize sunulması halinde gereği derhal yapılacaktır.”