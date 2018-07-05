05 Temmuz 2018 Perşembe 14:34

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Muharrem İnce’nin Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı ’partinin onursal başkanı ol’ teklifine ilişkin, "Genel başkanın genel başkanlıktan başka bir ihsana ihtiyacı yoktur. Genel başkanın şu veya b

IHAAW143409-SIY/05-07-2018 - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Muharrem İnce’nin Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı ’partinin onursal başkanı ol’ teklifine ilişkin, "Genel başkanın genel başkanlıktan başka bir ihsana ihtiyacı yoktur. Genel başkanın şu veya bu başlık altında bir başkanlığa ihtiyacı yoktur" dedi. 05.07.2018 14:34:09 TSI NNNN