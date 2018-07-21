CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Antalya’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da, 24 Haziran’da seçimlerinin ardından adliye önünde yaptıkları eylem nedeniyle gözaltına alınan ve daha sonra da tutuklanan 5 genci cezaevinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Hapishanede olan arkadaşların moralleri yerinde, çünkü onların herhangi bir suçu yok. Ama şuan keyfi olarak içeride tutuluyorlar. Umarım kısa süre içinde özgürlüklerine kavuşurlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da, 24 Haziran’da seçimlerinin ardından adliye önünde yaptıkları eylem nedeniyle gözaltına alınan ve daha sonra da tutuklanan 5 genci cezaevinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Hapishanede olan arkadaşların moralleri yerinde, çünkü onların herhangi bir suçu yok. Ama şuan keyfi olarak içeride tutuluyorlar. Umarım kısa süre içinde özgürlüklerine kavuşurlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, 13. Uluslararası 34. Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma etkinliklerine katılmak üzere saat 16:30 sırasında havayolu ile Antalya’ya geldi. Havalimanı çıkışında Kılıçdaroğlu’nu, bir grup partili, “Siyasetin CEO’su Kılıçdaroğlu” sloganı ile karşıladı. Kılıçdaroğlu’nu havalimanında CHP Antalya milletvekillerinin yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve partililer karşıladı.

Kılıçdaroğlu daha sonra partisinin bir önceki Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın eşi Günseli Akaydın’ı özel bir hastane ziyaret etti. Hastane kafesinde Mustafa Akaydın’la bir süre görüşen Kılıçdaroğlu ardından, 24 Haziran’da seçimlerinin ardından adliye önünde yaptıkları eylem nedeniyle gözaltına alınan ve daha sonra da tutuklanan 5 genci Antalya E tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

"Cezaevinde gençlere ziyaret"

Cezaevi ziyareti sonra Döşemealtı Mesire alanında gençlerin ailesi ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Kulıçadaroğlu, “Antalya’da genç arkadaşlarımız tutuklu, onları ziyaret ettik. Daha sonra aileleri ile görüştük, bazı sorunları var. Bu sorunların çözülmesi için il başkanı ve milletvekillerimiz ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Ailelerin bazı beklentileri var. Şikayete bağlı bir suç olduğu için Adalet Bakanlığı’ndan izin gerekiyor. O iznin biran önce gelmesi gerekiyor. O arkadaşlarında biran önce tutukluluk hallerinin sona erdirilmesi gerekiyor” dedi.

"Keyfi tutuluyorlar"

Bu konuda parti olarak ellerinden gelen çabayı gösterdiklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Göstermeye de kararlıyız. Bizi sevindiren husus hapishanede olan arkadaşların moralleri yerinde,çünkü onların herhangi bir suçu yok. Ama şuan keyfi olarak içeride tutuluyorlar. Umarım kısa süre içinde özgürlüklerine kavuşurlar” ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Elmalı ilçesindeki 13. Uluslararası 34. Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma etkinliklerine katılmak üzere ilçeye hareket etti.