POLİTİKA:
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24 Temmuz 2018 Salı 15:03

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Yeni süreçte parti içinde ciddi değişiklikler olacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yeni süreçte parti içinde ciddi değişiklikler olacak. Hiç kimse bundan endişe duymasın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Yeni süreçte parti içinde ciddi değişiklikler olacak'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yeni süreçte parti içinde ciddi değişiklikler olacak. Hiç kimse bundan endişe duymasın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili soruya Kılıçdaroğlu, “Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir. Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Önümüzdeki süreçte değişiklikler olacaktır. Değişim olacak, bundan kimse endişe duymasın. Yeni süreçte parti içinde ciddi değişiklikler olacak. Bu ülkede demokrasinin gelmesi için her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Değişim olacaktır. Hiç kimse bundan endişe duymasın” cevabını verdi.
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