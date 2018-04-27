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27 Nisan 2018 Cuma 12:28

CHP Genel Merkezi’nde canlı yayında gerginlik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gergin anlar yaşandı.

CHP Genel Merkezi'nde canlı yayında gerginlik
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gergin anlar yaşandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklama yaparken Samsun’dan geldiği öğrenilen Bülent Baskın isimli bir partili kameraların önüne atladı. "Çok zor durumdayım" dediği duyulan Baskın, korumalar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
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