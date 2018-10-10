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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:31

CHP Grup Başkanvekili Özel: "(Bahçeli’nin sözleri) Yeni kombini dikkatle takip ediyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "İttifakta siyasi kombin modelini hayata geçirebiliriz" sözlerine ilişkin, "Kombin yapacaklarmış. Yeni kombini dikkatle takip ediyoruz. Bu kombin nasıl bir kombinasyona dönüşecek göreceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel: '(Bahçeli'nin sözleri) Yeni kombini dikkatle takip ediyoruz'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "İttifakta siyasi kombin modelini hayata geçirebiliriz" sözlerine ilişkin, "Kombin yapacaklarmış. Yeni kombini dikkatle takip ediyoruz. Bu kombin nasıl bir kombinasyona dönüşecek göreceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dün açıkladığı Enflasyonla Mücadele Programı’na atıf yaparak, "Yaptığı iş yüzde 10 fiyat düşüşü. Bunu yaklaşık 30 yıldır örneğin Emekli Astsubaylar Derneği, Muhtarlar Derneği, Eczacılar Odası, çeşitli kulüpler ve dernekler üyeleri için çeşitli yerlerden yüzde 10, 20, 30 indirim alırlar, bunu da internet sitesinden duyururlar. Bu devlet yönetimi ile değil dernek yönetimiyle bağdaşan bir iştir. Devlet yöneteceğim diye geldiyseniz ’üç aylığına yüzde 10 indirim yap, 4 ay sonrası Allah kerim’ diyerek olmaz. Atatürk Orman Çiftliğinin iktisadi işletmesi yüzde 10 indirim açıklamış. Sanıyorsunuz ki süte, yoğurda yapıyor. Bir bakıyorsunuz Ekim ayının ortası, gelmiş Kasım ayı keçi sütlü dondurmasına, sade dondurmaya indirim yapmış. Et ve Süt Kurumu indirim yapıyor. Sanıyorsunuz ki kıymaya, ete indirim yapıyor. Salam, sucuk, sosise indirim var. Amaç enflasyonla mücadeleyse Ekim ayı doğalgaz zammı Ekim enflasyonuna henüz katılmadı, şimdi hesaplanacak. Zammı geri al, enflasyon düşsün. 3 ay zam yapmayacağım diyerek rakamlara değil, zihinlere müdahale etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasına ilişkin olarak da Özel, "Suudi Arabistan dünyanın hangi coğrafyasında, hangi devletinde özel jetle ajanları yollayıp, vatandaşını katlettirip, parçalara ayırıp ülkesine götürme cesaretini gösterebilir. Adam kesmeye, biçmeye, uygun parçalara ayırmaya adli tıp kurumu başkanını getirmiş. Bizimkiler böyle izliyor. Hadi bakalım Suudi Arabistan bunu Fransa, İngiltere, Almanya, İsviçre’de yapsın bakalım" şeklinde konuştu.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "İttifakta siyasi kombin modelini hayata geçirebiliriz" sözlerini de değerlendirerek, "Kombin yapacaklarmış. Yeni kombini dikkatle takip ediyoruz. Bu kombin nasıl bir kombinasyona dönüşecek göreceğiz. Kombinin korkuya faydası yok, korkunun ecele faydası yok. Şapkadan tavşan çıkarayım derken şimdi yaldızlı kombin çıkarmışlar" dedi.
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