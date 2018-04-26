POLİTİKA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 17:24

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Son tarihi belli. O tarihten önceki bir tarihte açıklanacak"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladı. Son tarihi belli. O tarihten önceki bir tarihte açıklanacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 'Son tarihi belli. O tarihten önceki bir tarihte açıklanacak'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladı. Son tarihi belli. O tarihten önceki bir tarihte açıklanacak" dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özel, "Elbette günü geldiğinde çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kuvvetler ayrılığının olduğu, parlamenter bir demokratik sistem olacak. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin nice başbakanları olacak. Her siyasi görüşten nice başbakanlar gelecek, gidecek, bu ülkeye hizmet edecek" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet davasına ilişkin olarak Özel, "Tek teselli şu anda bu süreçte tutuksuz olarak devam etmesidir. Ama bu haksız cezalara bütün Türkiye olduğu gibi isyan ediyoruz. İddianamede veya bu cezaları talep eden savcının temel dayanağı gazetenin yayın çizgisinin değişmiş olmasıdır" şeklinde konuştu.

Özel, Cumhurbaşkanı adaylarını belirleme yetkisinin Genel Başkana bırakıldığını söyleyerek, isimi geçen geçmeyen herkesin Genel Başkan tarafından değerlendirmeye tabi olduğunu hatırlattı. Özel, "Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladı. Son tarihi belli. O tarihten önceki bir tarihte açıklanacak. Bizim tercihlerimize, isteğimize uygun bir zamanda yapılacak. Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak adayı açıklayacağız" dedi.
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