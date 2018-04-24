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24 Nisan 2018 Salı 18:17

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Ülkenin Cumhurbaşkanı’na parmak sallayamazsın, sallanmamalıdır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ülkenin Cumhurbaşkanı’na parmak sallayamazsın, sallanmamalıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 'Ülkenin Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamazsın, sallanmamalıdır'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ülkenin Cumhurbaşkanı’na parmak sallayamazsın, sallanmamalıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Eltaş’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sataştığını belirterek, "Ülkenin Cumhurbaşkanı’na parmak sallayamazsın, sallanmamalıdır. Ülkenin Cumhurbaşkanı polemik konusu olmamalıdır. Kendisini polemik konusu yapmamalıdır, tehdit etmemelidir, taraf tutmamalıdır, bir partiye Genel Başkanlık yapmamalıdır" dedi.

Özel, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu 1-3 Kasım tarihlerindeki tutanakları göstererek, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül’ün ’5 tankın Sayın Başbakanı almak üzere konuta yaklaştığı bilgisinin alınması sonrası Sayın Başbakanımızı, krizi konuttan yönetme imkanının kalmadığını görünce, karayoluyla Ankara’ya doğru hareket ettirdik. Ankara’ya hareket halinde olan Sayın Başbakanımızın korumalarına darbecilerin helikopterle konvoyu aradıkları bilgisinin gelmesi üzerine, alternatif güzergah olarak Gerede sapağından Karadeniz yoluna çıkılmış ve Çankırı istikametinden Ankara’ya gidilmesine karar verilmiştir. Ilgaz çıkışında bir jandarma aracı tarafından Sayın Başbakanımızın konvoyuna ateş açılmış, bunun üzerine konvoy tekrar Ilgaz’a dönmüştür’ ifadelerini kullandığını söyledi.

Özel, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’e yönelik olarak, "Metiner dengini bulursa, bizim partimizde o seviyede milletvekili yok. Kendisiyle milletvekillerimizi, ilçe başkanını televizyona çıkarmayız" ifadelerini kullandı. (AUO-BC-DK-Y)
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