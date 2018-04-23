23 Nisan 2018 Pazartesi 19:40

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in TBMM’de yaptığı konuşmaya karşı Başbakan Binali Yıldırım, “Ben yalana karşı çok girişimdir. Her şeyi hoş görebilirim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem” dedi.

IHAAW194051-SIY/23-04-2018 - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in TBMM’de yaptığı konuşmaya karşı Başbakan Binali Yıldırım, “Ben yalana karşı çok girişimdir. Her şeyi hoş görebilirim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem” dedi. 23.04.2018 19:40:51 TSI NNNN