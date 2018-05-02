CHP Grup Başkanvekili Özkoç: “Saat 15.00’ten sonra genel başkanların programlarına bakılarak belirlenen bir yerde ittifak duyurulacak"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Saat 15.00’ten sonra genel başkanların programlarına bakılarak belirlenen bir yerde ittifak duyurulacak. Bu tertemiz, millet iradesine dayanan bu ittifak yarın kendisini Türkiye kamuoyuna ifade etmiş olacak” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Saat 15.00’ten sonra genel başkanların programlarına bakılarak belirlenen bir yerde ittifak duyurulacak. Bu tertemiz, millet iradesine dayanan bu ittifak yarın kendisini Türkiye kamuoyuna ifade etmiş olacak” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 15 CHP milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesine ilişkin olarak, 15 milletvekilinin isimlerinin demokrasi tarihine altın harflerle yazıldığını kaydetti. Özkoç, “15 tane yürekli arkadaşımız demokrasinin önünü açmak için, millet iradesinin önünü açmak için Cumhuriyet Halk Partisi’nden İYİ Parti’ye geçici olarak geçtiler” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın açıklamalarına ilişkin Özkoç, “Bu dört benzemezler ‘önce vatan’ diyen siyasi partilerdir, ‘önce millet’ diyen siyasi partilerdir, ‘tam bağımsız Türkiye’ diyen siyasi partilerdir, ’güçlü ekonomi’ diyen siyasi partilerdir, ‘üreten Türkiye’ diyen siyasi partilerdir, ‘hakça paylaşım diyen siyasi partilerdir. Şu saatten sonra Türkiye için umut vardır” şeklinde konuştu.

İttifakın genel başkanlar vasıtasıyla yarın açıklanacağını söyleyen Özkoç, “Ülkemize, milletimize hayırlı olsun” dedi. Özkoç şöyle konuştu:

“Yarın saat 11.00’de genel başkanımız grup toplantısı yapacak. Saat 15.00’ten sonra da genel başkanların programlarına bakılarak belirlenen bir yerde ittifak duyurulacak. Bu tertemiz, millet iradesine dayanan bu ittifak yarın kendisini Türkiye kamuoyuna ifade etmiş olacak, cuma günü de adayını açıklayacak.”

HDP ile ittifak konusunda Özkoç, “Onlar kendi genel başkanlarıyla yola devam etme kararı aldılar. Bizim Türkiye Cumhuriyeti’nde de seçilen, millet iradesinin yansımış olan hiçbir iradeye karşı bir önyargımız yoktur” diye konuştu.

Özkoç, seçimlerin ikinci turunda ise beraber hareket edeceklerini sözlerine ekledi.