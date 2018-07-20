CHP İlçe Başkanından 'Değişim ve Umut' için imza

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) ‘Değişim ve Dönüşüm Kurultayı’ için başlatılan noter tasdikli imza kampanyasına Manavgat İlçe Başkanı ve yönetimi de destek verdi.CHP’de ‘Değişim ve Dönüşüm Kurultayı’ için Pazartesi günü...

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) ‘Değişim ve Dönüşüm Kurultayı’ için başlatılan noter tasdikli imza kampanyasına Manavgat İlçe Başkanı ve yönetimi de destek verdi.

CHP’de ‘Değişim ve Dönüşüm Kurultayı’ için Pazartesi günü başlatılan noter tasdikli imza kampanyası devam ediyor. CHP Antalya kurultay delegesi ve Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar ve yönetim kurulu üyeleri notere giderek imza verdi.

İmza veren İlçe Başkanı Coşar, "Değişim ve Umut" için CHP tabanı adına imza verdiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Antalya’da milletvekilleriyle birlikte 33, Manavgat’ta ise İlçe Başkanı Aliye Coşar ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen olmak üzere 2 kurultay delegesi bulunuyor.