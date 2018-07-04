CHP Isparta İl Örgütü’nden değişime yeşil ışık

CHP Isparta İl Başkanı Ahmet Kürkçü, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında devam eden siyasi gerginlik ve genel değerlendirmeler yaptığı açıklamasında değişimin gerekli olduğunu belirterek, “Bence, Sayın Genel Başkan çekilmek isterse, kendiliğinden çekilmeli. Ondan sonra da olağanüstü kurultay toplanabilir. Olması gereken budur” dedi.

CHP Isparta İl Başkanı Ahmet Kürkçü, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında devam eden siyasi gerginlik ve genel değerlendirmeler yaptığı açıklamasında değişimin gerekli olduğunu belirterek, “Bence, Sayın Genel Başkan çekilmek isterse, kendiliğinden çekilmeli. Ondan sonra da olağanüstü kurultay toplanabilir. Olması gereken budur” dedi.

CHP İl Başkanı Kürkçü devamında, “Olağanüstü Kurultay için imza verme kararı alındı ama gereken sayının toplanacağına inanmıyorum” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Örgütü, Olağanüstü Kurultay için toplanması durumunda imza verme kararı aldı. CHP Isparta İl Başkanı Ahmet Kürkçü de değişimden yana tavır koyduklarını söyleyerek, CHP’de Cumhurbaşkanı Muharrem İnce’nin ‘Ya onursal başkan ol, ya da örgüt gereğini yapar’ açıklamasından sonra parti örgütlerinde imza için düğmeye basıldığını iletti.

CHP İl Başkanı Kürkçü, Isparta İl Örgütünün olası bir olağanüstü genel kurultaya imza verme kararı aldı.

“Değişime imza verme kararı aldık ama gereken sayının toplanacağına inanmıyorum”

CHP İl Başkanı Ahmet Kürkçü, yaptığı açıklamada, Isparta’da kurultay delegelerinin, kurultay için imza vereceklerini, ancak seçimli kurultay için gereken sayının toplanacağına inanmadığını ileterek, "24 Haziran seçimlerinden sonra il yönetimi kurulumuzu toplayıp seçim değerlendirmesi yaptık. Ardından ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri ve belediye başkanlarımızı toplantıya çağırdık. Arkadaşlarımızın isteği Genel Başkanlıkta değişimden yana. Ben kurultay delegelerinin kendi kararlarını vermeleri gerektiğini önerdim. Ama ilçe başkanlarımız ortak karar alınması gerektiğinden yana tavır koydular. Yani imza toplanırsa kurultay için imza vermemiz gerektiği kararı alındı. İlimizde 8 kurultay delegesi var. Tüzüğümüze göre olağanüstü kurultay toplanması için kurultay delegelerinin 5’te birinin 15 gün içinde noter tasdikli imza vermesi, seçim olması için kurultay delegelerinin salt çoğunluğunun bir fazlasının imza vermesi gerekiyor. Bu durumda 45 gün içinde kurultaya gidilebilir ama bu sayının toplanacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

“Genel Başkan kendiliğinden çekilmeli”

Genel Başkanlıkta değişim olmazı gerektiğini belirten Kürkçü, "Bence, Sayın Genel Başkan çekilmek isterse, kendiliğinden çekilmeli. Ondan sonra da olağanüstü kurultay toplanabilir. Olması gereken budur. Ama partiyi ikiye bölerek Sayın İnce ile Kılıçdaroğlu arasında gerginlik var gibi gösterilmesi uygun değil. Parti bu süreçten yara almadan çıkmalı. Önümüzde yerel seçimler var. Ortada yakalanan bir rüzgar var ve bu rüzgarın yerel seçimlerde de kullanılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“İki veya üç adaylı bir seçim olabilir”

Olası Olağanüstü Kurultay’da alternatif adaylar da çıkabileceğini dile getiren Kürkçü, "Muharrem İnce dışında da aday çıkabilir. Partide yetkin arkadaşlarımız var. Olağanüstü Kurultay toplanırsa, belki de iki veya üç adaylı bir seçim olabilir" şeklinde konuştu.