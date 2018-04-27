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27 Nisan 2018 Cuma 18:59

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kayseri’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu partisinin ’İl Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Kayseri’ye geldi.Partililer tarafından Boğazköprü mevkinde karşılanan Kılıçdaroğlu, partililerle selamlaştı. Kılıçdaroğlu, karayolu...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kayseri'de
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu partisinin ’İl Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Kayseri’ye geldi.

Partililer tarafından Boğazköprü mevkinde karşılanan Kılıçdaroğlu, partililerle selamlaştı. Kılıçdaroğlu, karayolu ile toplantının yapılacağı Erciyes Kayak Merkezi’ne geçti. Kılıçdaroğlu’nu karşılayanlar arasında İyi Parti yöneticileri de hazır bulundu. Kılıçdaroğlu, il başkanları toplantısını yarın yapacak ve açıklamalarda bulunacak.
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