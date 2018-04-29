POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 00:24

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Marmaris’te

Marmaris’te dün başlayan ’Anadolu Medyası Buluşması’ programına katılmak üzere CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris’e geldi. Gece geç saatlerde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve partililerle birlikte otele gelen Kılıçdaroğlu, sorulara cevap vermedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Marmaris'te
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Marmaris’te dün başlayan ’Anadolu Medyası Buluşması’ programına katılmak üzere CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris’e geldi. Gece geç saatlerde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve partililerle birlikte otele gelen Kılıçdaroğlu, sorulara cevap vermedi.

Marmaris Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen ve 27 Nisan’da Marmaris’in tanıtımı ile başlayan programın ikinci gününde yerel medya çalıştayı yapıldı. Türkiye’nin 81 ilinden medya mensubu yaklaşık 400 kişinin katıldığı çalştayın sabah 09.30- 12.30 saatlerindeki oturumuna, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

Gece geç saatlerde programın yapıldığı Marmaris Sentido Otel’e gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, otel girişinde partilielr tarafından karşılandı. Kendisini karşılayanlar arasında bulunan bir çocuğu seven Kılıçdaroğlu, sorulara cevap vermeden istirahata çekildi. Kılıçdaroğlu’nun Anadolu medyasının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ile gündeme ilişkin konularda yarın konuşma yapması bekleniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku