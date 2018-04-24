CHP milletvekilleri, yarın saat 16.00’da parti Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.
IHAAW230828-SIY/24-04-2018 - CHP milletvekilleri, yarın saat 16.00’da parti Genel Merkezi’nde bir araya gelecek. 24.04.2018 23:08:28 TSI NNNN
IHAAW230828-SIY/24-04-2018 - CHP milletvekilleri, yarın saat 16.00’da parti Genel Merkezi’nde bir araya gelecek. 24.04.2018 23:08:28 TSI NNNN
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.