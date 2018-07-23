POLİTİKA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:35

CHP MYK Toplantısı başladı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP MYK Toplantısı başladı
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP MYK Toplantısı CHP Genel Merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı. Toplantıda olağanüstü kurultay talepleri değerlendirilecek. Ayrıca tutuklu bulunan CHP’li Enis Berberoğlu’nun milletvekili seçilerek yeniden dokunulmazlık kazanmasına karşın tahliye edilmemesi ve Yargıtayın yargılamanın durması talebini reddetmesi, CHP’de yeni bir eylem fikrini güçlendirdi. Bu konuda nasıl bir yol izleneceğinin de MYK’da ele alınması bekleniyor.

Öte yandan Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, Parti Meclisi (PM) toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmişti. Bugün toplanan YDK’da Erol savunma yapacak.
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