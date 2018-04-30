CHP Parti Sözcüsü Tezcan: 'Cumartesiyi beklemeden bu hafta ortalarında adayımızı tanıyacak, öğreneceksiniz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Cumhurbaşkanı adayımızın çok gecikeceğini sanmıyorum. Cumartesiyi beklemeden bu hafta ortalarında adayımızı tanıyacak, öğreneceksiniz. İttifaklar ile ilgili süreç olumlu gelişiyor. Yakın zamanda bu konuda önemli bir açıklamayı duyacaksınız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Cumhurbaşkanı adayımızın çok gecikeceğini sanmıyorum. Cumartesiyi beklemeden bu hafta ortalarında adayımızı tanıyacak, öğreneceksiniz. İttifaklar ile ilgili süreç olumlu gelişiyor. Yakın zamanda bu konuda önemli bir açıklamayı duyacaksınız" dedi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, düzenlediği basın toplantısında CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçim takviminin başladığını belirterek seçmene uyarıda bulunan Tezcan, "Adaylık müracaatlarımız bugün başladı. Seçim takvimi başladı. Bir çağrı yapma gereği duyuyoruz. 2 Mayıs’ta seçmen kütükleri askıya çıkacak. 2-12 Mayıs tarihleri arasında seçmen kütüklerine itiraz imkanı var. Vatandaşların oy kullanma hakkından mahrum kalmamaları veya sahte seçmen ihtimaline karşı önlem almak üzere kendi isimlerini kontrol etmeleri güvenli bir seçim açısından yararlı olacaktır. Hep 24 Haziran’ı konuşuyoruz. İki tarih var. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, 8 Temmuz’da ikinci tur seçimi yapılacak. Vatandaşlarımızın muhtemel tatillerini bu tarihleri dikkate alarak planlama yapmalarında yarar var" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekilliği adaylık başvurusu yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine Tezcan, "Benim bildiğim olacak. Kendisiyle konuşmadım ama doğal olan da başvurmasıdır. Bu soruyu cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı sorusunun dolambaçlı bir sorusu. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili parti kararını verdikten sonra Genel Başkanımız aday olursa tabii ki milletvekili adayı olamayacak. Eğer partinin organları bir başka cumhurbaşkanı adayı ile çıkacaksa bu belli olacak ve genel başkan milletvekili adaylığına başvuracak. Benim görüşüm tabii Genel Başkanımız milletvekili adayı olması gerekiyor. Tuzak bir soruydu" dedi.

Tezcan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ilgili şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayımızın çok gecikeceğini sanmıyorum. Cumartesiyi beklemeden bu hafta ortalarında adayımızı tanıyacak, öğreneceksiniz. İttifaklar ile ilgili süreç olumlu gelişiyor. Yakın zamanda bu konuda önemli bir açıklamayı duyacaksınız."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in seçim sonuçlarına göre seçim sonuçlarının iptal edilebileceği yönündeki iddialarıyla ilgili Tezcan, "Akşaner’in açıklamasını duymadım. Ama şunu cesaretle paylaşıyorum milletin gücüne dayanmadan kimsenin seçimi kazanmadım diye iptal edebilme gücü, yetkisi yoktur. Ona fırsat vermeyiz. Kimsenin haddine değil. Böyle bir kulis haberi yayıyorlarsa kimsenin gücü orada oturmaya yetmez" diye konuştu.

CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekillinin dönüşüne ilişkin sürecin nasıl olacağı sorusuna Tezcan, "Teknik açıklamayı seçim hukukunu bilenlere sorun. Zamanı gelince geleceklerdir. Siyasi bir karar ile önemli bir görev yaptılar. Aynı irade ne zaman gerekli görürse o zaman arkadaşlarımız gelirler. Başladıkları görevi hakkıyla bitirirler" cevabını verdi.