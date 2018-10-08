CHP Sözcüsü Öztrak: 'İttifak bizim gündemimizde yok'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “İttifak bizim gündemimizde yok. Biz tabanda mutabakatı sağlayacak, sevilen, hizmet yapabilecek adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız ve bu çerçevede adaylarımıza gerekli...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “İttifak bizim gündemimizde yok. Biz tabanda mutabakatı sağlayacak, sevilen, hizmet yapabilecek adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız ve bu çerçevede adaylarımıza gerekli desteği alacağız" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapalırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak MYK’nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsmet İnönü ile ilgili eleştirilerine ilişkin olarak Öztrak, “Ülkemizin 2. Cumhurbaşkanı Sayın İsmet İnönü üzerinden Türkiye’nin gerçek gündemini karartmaya çaba göstermiş. Sayın İsmet İnönü, İstiklal Savaşımızın kahramanıdır, Lozan Anlaşması’nın büyük diplomatıdır. Türkiye’ye çok partili demokratik yaşamı getiren büyük devlet adamıdır. Ülkemizi 2. Dünya Savaşı yangınından uzak tutan büyük bir siyaset insanıdır. Bu özellikleriyle de bu ülkenin tarihindeki yerini almıştır. 1973 yılında hakkın rahmetine yürümüş, ölümünün üzerinden 45 yıl geçmiş, şimdi İsmet İnönü’nün bir Amerika ziyaretinde elindeki iki bayraktan birini karartmak suretiyle bu durumu istismar ederek ucuz şark kurnazlığına başvurmak belki AK Parti Genel Başkanına yakışır. Ancak bu çok açık söyleyeyim, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Cumhurbaşkanlığı makamına yakışmaz” ifadelerini kullandı.

Öztrak, şöyle konuştu:

“CHP bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ülkemizin en köklü partisidir. Bizim 6 okulumuzdan biri emperyalizme en büyük mağlubiyeti yaşatmış Atatürk’ün milliyetçiliğini ifade eder. Yurtseverlik bizim genlerimizde mevcuttur. Yerli ve milli kisvesi altında yürütülen her türlü oyuna gereken tepkiyi göstereceğimizden milletimizin hiçbir endişesi olmamalıdır. Bu süreçte bu ülkeyi seven, ülkemizin hazinesinin bir ABD’li şirketin eline bırakılmasına razı olmayan farklı dünya görüşlerinden ve farklı partilere oy veren vatandaşlarımızın ortak aklının ve engin ferasetinin sesi olduk. Böyle olmaya devam edeceğiz.”

“Suç duyurusunda bulunacağız”

AK Parti Genel Başkanının 8 şehidin sorumlusu olarak CHP’yi gösterdiğini söyleyen Öztrak, “Bizim bölücü terör örgütü PKK ile işbirliği içinde olduğumuzu iddia etme cüretini göstermiştir. Bu vahimdir, bu iddiayı yapan kişi bir dönem ’milliyetçiliği ayaklar altına aldık’ diyen kişidir. Teröristlerin başına sayın, şehitlerimizin başına da kelle diyen kişidir. Dolayısıyla kendisinin CHP ile ilgili olarak bugüne kadar terör karşısındaki teröristlerle terörist organizasyonlarıyla PKK olsun, FETÖ olsun bunların karşısındaki tavrı çok açık seçik net olan partimizle ilgili söylemiş olduğu sözler kabul edilebilir sözler değildir. Bu iddialarını ispat edemezse alçaktır, şeref yoksunudur. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve bu iddiaların bir an önce ispat edilmesini isteyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Terörle bağlantılı olanlar seçilirse o ilçelere illere kayyumlar atanacak’ açıklamasının hatırlatılması üzerine, “Bu açıklamanın ne anlama geldiğini anlamakta zorlandım. Siz devletsiniz. Polis, yargı sizin elinizde, Yüksek Seçim Kurulu var. Bütün bunlar herhalde terörle ilgisi olan birilerinin belediye başkanı adayı olmasına veya belediye meclislerine aday olmasını önlemekle yükümlüdürler. Bunu yapamıyorlarsa o zaman orada niye oturuyorlar” dedi.

“Şu anda ittifak bizim gündemimizde yok”

CHP’li Tuncay Özkan ve HDP’li Celal Doğan’ın İstanbul’da yaptığı görüşmenin basına yansıdığı hatırlatılarak, bunun bir ittifak görüşmesi olup olmadığı sorusu üzerine Öztrak, şöyle konuştu:

“Öküzün altında buzağı aramayın. Genel başkanımız açıklıyor, ben açıklıyorum. Şu anda ittifak bizim gündemimizde yok. Biz tabanda mutabakatı sağlayacak, sevilen, hizmet yapabilecek adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız ve bu çerçevede adaylarımıza gerekli desteği alacağız. Hedefimiz şudur; AK Parti’ye oy veren seçmenin oyuna da talibiz, diğer partilere oy veren seçmenlerin oylarına da talibiz. Biz büyük Türkiye mutabakatının, ilde hizmet mutabakatının peşindeyiz.”

“Ayın 12’sinde aday açıklanmayacak”

12 Ekim Cuma günü 100’e yakın belediye başkanının adını açıklayacaklarının sorulması üzerine Öztrak, CHP’de aday açıklamanın bir yöntemi olduğunu belirterek, ”Herhangi bir parti meclisi toplantısı yapılacağına dair bir şey duydunuz mu? Parti meclisi toplantısı yapmadan biz aday falan açıklayamayız. Ayın 12’sinde aday açıklanması gibi bir olay doğru değil” diye konuştu.