CHP Sözcüsü Öztrak’tan İş Bankası ile ilgili açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İş Bankası hisselerinin hazineye devrine ilişkin, "Her türlü hukuki ve siyasi girişimde bulunacağız dedim. Bunun sonunda direnme hakkı da var. İnşallah o noktaya gelmeyiz. Gerekli hukuki ve siyasi girişimlerde bulunduktan sonra aklı selim hakim olur. Bunun üzerinden siyasi rant çıkmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulunu (MYK) topladı. Toplantı sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısıyla MYK’nın gündemini paylaştı. Öztrak, MYK’da ABD’li Rahip Brunson’un tahliyesini, ekonomideki son gelişmeleri, Temmuz ayı işsizlik verilerini ve İş Bankası hisselerinin hazineye devri konularının ele alındığını aktardı. Brunson’un tahliyesine ilişkin Öztrak, "Bunca hazırlık bunca sürat bu karşılaşmalar hepsi şunu gösteriyor. ABD tarafı Rahip Brunson’un serbest bırakılacağını önceden biliyordu. ABD Başkanı Trump’ın Türkiye sırtından böyle bir zafer hikayesi rehine kurtarma operasyonu bu çerçevede elde edilen bir zafer hikayesi yazmasına kim imkan verdi? ABD Başkanı tüm bunları mümkün kıldığı için AK Parti’nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman böyle bir küçük düşürücü tiyatroya konu olmamıştı. Süreci ver papazı al papazı diyerek rehine pazarlığına döndüren Erdoğan Trump’ın talep etmesinden tam 2.5 ay sonra Brunson’u serbest bıraktı. Şimdi kimse bu bağımsız yargının kararıdır deyip Bu milletin aklıyla alay etmesin " ifadelerini kullandı.

"Sanki bilerek ve istenerek bir bankacılık krizi tetiklenmek istenmektedir"

Atatürk’ün İş Bankasındaki hisseleriyle ilgili Öztrak, şöyle konuştu:

"Bu işin ekonomik boyutu da var. Ziraat Bankasından sonra da en büyük ikinci banka. Bankaların en önemli sermayesi şöhretli ve itibarlarıdır. Bankaların şöhretlerini ve itibarlarını zedelemeye yönelik her türlü işlem bankacılık kanunu ile yasaklanmıştır. Ama AK Parti’nin başkanı hukuk kanun tanımamaktadır. Sanki bilerek ve istenerek bir bankacılık krizi tetiklenmek istenmektedir. AK Parti’nin genel başkanının özelikle Almanya seyahatinde sonra bu İş Bankası hisseleriyle ilgili bu kadar iştahlı hale getiren nedir? Ben bunu merak ediyorum. Erdoğan’ın CHP mülkiyetindeki Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi pay senetlerinin yasal düzenlemeyle hazineye devretmeye kalkışması her şeyden önce Atatürk’ün vasiyetinde belirttiği iradesine saygısızlıktır. Atatürk’ün vasiyeti gayet açıktır. Atamızın kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ismini tabelalardan indirebilen Atatürk’ün ismi olan stadyumları havaalanlarını yıkıp yerine yaptıklarına Atatürk’ün ismini vermeyen zihniyet, şimdi Atamızın şahsi mirasına ve tapusuna göz dikmiştir. Atamızın Türk dilinin ve tarihinin geliştirilmesi ve araştırılması için kullanın dediği paraları tulumbada su bitince önce hazineye, sonra saraya alıp, efulilere uçan saraylara harcama girişimidir. AK Parti Başkanının bu girişimi Atatürk’ün bu hisseleri CHP’ye emanet etmekte ne kadar haklı olduğunu ve kendisinin uzak görüşlü olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Yapılmak istenen bu düzenleme miras hukukuna, daha önce alınmış olan yargı kararlarına da aykırıdır. Saray Atatürk’ün mirasına göz dikmiş, onun tapusunu delme harekatını başlatmıştır. Mesele CHP meselesi değildir. Mesele tüm Türkiye’nin meselesidir. Yapılmaya çalışılan şey yağmadır, gasptır. Kurucu Genel Başkanımızın iradesine ve milletimizin hukukuna yapılacak her türlü saldırı karşısında tüm hukuki ve siyasi adımları atarız. Hiçbir baskıda bizi milletimizin hakkına sahip çıkmaktan vazgeçiremeyecektir."

"Belediye başkanlarımızın hırsızlık yaptığına dair bir mahkeme kararı Sayın Soylu’nun elinde var mıdır?"

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Öztrak, Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarına baskılarla ilgili açıklaması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "Hırsızlık yapan iki belediye başkanını görevden aldığımız için özür diliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bize teşekkür etmesi lazım" açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Soylu’nun açıklaması artık Türkiye’de yargının da, yasamanın da, yürütmenin de sarayda olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Belediye başkanlarımızın hırsızlık yaptığına dair bir mahkeme kararı Sayın Soylu’nun elinde var mıdır? Bu demokraside, hukuk devletinde geldiğimiz noktayı açıkça ortaya koyuyor. Bu ülkede tek bir seçilmişin hakkı, hukuku ve sözü var. O da saray" şeklinde konuştu.

CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının açıklanacağını duyurduğu ve ardından bir video paylaşıldığıyla ilgili soruya Öztrak, "Bir propaganda süreci içinde böyle bir reklam taktiği izleniyor" yanıtını verdi.

"Bunun üzerinden siyasi rant çıkmaz"

Öztrak, İş Bankası hisseleriyle ile ilgili direnme haklarını kullanacakları yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Her türlü hukuki ve siyasi girişimde bulunacağız dedim. Bunun sonunda direnme hakkı da var. İnşallah o noktaya gelmeyiz. Gerekli hukuki ve siyasi girişimlerde bulunduktan sonra aklı selim hakim olur. Bu meseleyi ülkenin ortak aklıyla çözeriz. Açık söyleyim, bunun üzerinden siyasi rant çıkmaz. Atatürk’ün tapusunun, vatandaşın tapusunun delinmesi projesinden bu memlekete herhangi bir hayır gelmez. Bunu inşallah hep beraber özelikle iktidar kanadı idrak eder burada aklıselimle gereğini yaparız" açıklamasında bulundu.