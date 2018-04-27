CHP Sözcüsü Tezcan: “Önümüzdeki hafta sanıyorum iyi haberleri paylaşacağız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Müzakereler oldukça iyi geçiyor. Olumlu bir noktaya doğru evrildi. Önümüzdeki hafta sanıyorum iyi haberleri paylaşacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 vekilin CHP’ye geri döneceği iddialarının sorulması üzerine Tezcan, “Bizim 15 arkadaşımız bir demokrasi kahramanı olarak önemli bir görevi ifa etmişlerdir. Türkiye’de diktatörlüğü yerleştirmek isteyen bir anlayışa karşı, sandık önünde tuzak kurmaya çalışanlara karşı bir demokratik önlem alınmıştır. O uygulamalarda diktatörlüğün izini bulmak mümkün değildir. Arkadaşlarımızın kendi ikballeriyle ilgili hesabı olmamıştır. Bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızın mağdur edilmesi de düşünülemez” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki hafta sanıyorum iyi haberleri paylaşacağız”

Abdullah Gül isminin gündemde olup olmadığı ve cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacaklarının sorulması üzerine Tezcan, şunları kaydetti:

“Biz bu süreci hiçbir zaman aday ismi ya da isimler üzerinden tartışarak yürütmedik. Daha önce de söyledim. Bir önemli müzakere süreci devam ediyor. Bu devam ederken isimlerin tartışmanın merkezine oturtulması müzakereye zarar verir. Kuşkusuz görüşme sırasında her siyasi parti kendi gönlündeki adayın ismini ortaya atar. Ama mesele sadece cumhurbaşkanı adayı ismi meselesi değildir. Siyasi partilerin milletvekili seçimine girerken oluşturacakları ittifak meselesi, hangi ittifaklar oluşacak, demokrasiyi korumak için, en geniş mutabakat nasıl sağlanacak bunlar görüşülüyor. Bizde bu çerçevede en geniş mutabakatın sağlanmasının Türkiye’nin geleceği konusunda önemli olduğunu düşünüyoruz. En çok itiraz ettiğimiz şey, süreçte TBMM’yi milletin iradesini devre dışı bırakan bu 20 Temmuz darbesinin devamı olan yeni sistem anlayışı. Biz bunu ortadan kaldırmak için güçlü bir Meclis istiyoruz, güçlü bir Meclis’in oluşturulması çok önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor. TBMM’de yetkilerine sahip çıkan bir çoğunluğu oluşturmak zorundayız. Bu noktada da müzakereler oldukça iyi geçiyor. Olumlu bir noktaya doğru evrildi. Önümüzdeki hafta sanıyorum iyi haberleri paylaşacağız.”

“Beş partili ittifaka olumlu mesaj algılayalım mı?” sorusu üzerine Tezcan, “Sadece şunu algılamakta yarar var. Demokrasiyi güçlü şekilde yeniden kuracak bir önemli adımın eşiğindeyiz. Bizim hiçbir isim noktasında baskımız olmadı. İsimler üzerinden değil geniş demokratik uzlaşma zemininde yürüyoruz” diye konuştu.

Adnan Menderes’in torununun aday olabileceği sorusuna Tezcan, "Tek tek isimleri sorarsanız ben de tek tek isimlerle ilgili yorum yapmaya başlarsam isimleri tartışmış oluruz. O isimlere de haksızlık etmiş oluruz. Bu noktada tutumumuz daha önce ifade ettiğim şekildedir” cevabını verdi.

Öte yandan basın toplantısı esnasında CHP Genel Merkezi’nde hareketli dakikalar yaşandı. “Adayım, çok zor durumdayım" diyen bir kişi Tezcan’ın yanına gitmeye çalıştı. Ancak paniğe sebep olan kişi, parti yetkilileri tarafından kürsüden uzaklaştırıldı.