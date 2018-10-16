CHP Tokat İl Yönetimi görevden alındı

CHP Tokat İl Yönetimi, Parti Genel Merkez kararı ile görevden alındı.

Cumhuriyet Hal Partisi Tokat İl Başkanlığı Yönetimi, Parti Genel Merkezi tarafından bugün ulaştırılan karar metniyle görevden uzaklaştırıldı. Bir süredir il yönetimine ait karar defterinin parti genel merkezinde incelendiği biliniyordu. Bugün itibariyle görevden el çektirilen yöneticilerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde konuyla ilgili CHP genel merkezinden resmi bir açıklama yapılacağı öğrenildi.