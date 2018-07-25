CHP’de “kayyum grubu” göreve başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Kadın Kolları Başkanlığına kayyumla getirilen yeni başkan Serap Güngör, ekibiyle birlikte göreve başladı.

CHP Samsun İl Kadın Kollarında yaşanan istifalar nedeniyle düşen yönetimin yerine kayyumla Serap Güngör getirildi. 7 kişilik bir yönetim kuran Serap Güngör, bugün itibariyle çalışmalara başladığını duyurdu. Partisinin il binasında basın açıklaması yapan Güngör, “Uygar toplumlar düzeyine çıkabilmemiz için kadınlarımızın siyaset ve toplum yaşamında daha ağırlıklı bir duruma gelmeleri gerekmektedir. ’İnsan bir defa yola çıktı mı su üstünde bile yürür’ diyerek çalışmalarımıza başlıyoruz. Kendimizi bulmanın en iyi yolu kendimizi başkalarına hizmet ederken kaybetmektir. Bizler de el ele vererek hep birlikte sorumluluk bilincimizle görevimizi yapacağız. Elbette yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz. Derler ki ’siyaset dosta tavsiye edilmez, düşmana da bırakılmaz.’ 7 kişilik bir kayyum grubu olarak çalışmalara başlıyoruz” dedi.