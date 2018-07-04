CHP’li delegelerden kurultay çağrısı

Konya’da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay delegesi 21 kişi, kurultay çağrısında bulundu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Ecevit Tatlıdil’in de aralarında bulunduğu 28 Konya kurultay delegesinden 21’i, Muharrem İnce’nin ’Örgüt çözer’ çıkışı üzerine kurultay için çağrı yaptı.

Yazılı basın açıklamasında yerel seçimler öncesi parti kadrosunun değişmesi ve yenilenmesi gerektiği vurgulandı. Ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde alınan oy oranları partimizin bir an önce değişim ve yenilenme ihtiyacı olduğunu göstermiştir. Mevcut yönetim anlayışı yerel seçim sürecinde umut olmaktan çıkmıştır. İktidara giden bu yolda yerel yönetimlerin etkisi çok büyüktür. Bu sebeple önümüzde bulunan yerel seçimlerde partimizin yenilenmiş ve daha güçlü kadrolarla girmesi daha doğru olacaktır. Genel Merkez kadrolarınca önce CHP’nin akabinde tüm Türkiye’yi saran dip dalgasının önüne çeşitli yöntemlerle set çekildiğini üzülerek gözlemlemekteyiz. Türkiye’deki dönüşümün önce CHP kadrolarının değişimiyle olacağını 24 Haziran seçimleri bir kez daha göstermiştir. CHP yerel yönetim seçimlerinde çok güçlü bir umut ve alternatif olabilmesi için mevcut genel kadrolarının örgütümüz ve halkımız ve tabandan gelen dip dalgasını göz önünden bulundurarak değişmesi ve yenilenmesi gerekmektedir. Biz CHP kurultay delegeleri olarak tarihi sorumluluğumuzu göz önünde bulundurarak, önce yerelde iktidar sonra Türkiye’de iktidar için partimizi ve genel merkezimizi bir an önce partimizin organı olan kurultayı toplamaya davet ediyoruz."