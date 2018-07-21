CHP’li Erkek: "Şu ana kadar herhangi bir belge, 604 imza Genel Merkeze sunulmadı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Ş ana kadar herhangi bir belge, 604 imza Genel Merkeze sunulmadı. Sunulsaydı Pazartesi günkü MYK toplantısı sonrası Genel Başkanımız olağanüstü kurultayı toplantıya çağıracaktı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Maltepe Cezaevinde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu ile ilgili, "Umarız Yargıtay bir yüksek mahkeme olarak bu tarihi hukuk katliamını ivedi olarak düzeltir. Bunu düzeltmek gerekirse insan onurunun hak ve özgürlüklerin güvencesi olan Anayasa Mahkemesi’ne düşüyor" ifadelerini kullandı.

Olağanüstü kurultay sürecinin yaşandığını söyleyen Erkek, "Amacımız en başından beri olağanüstü kurultay süreci tartışmalarına partinin sürüklenmemesiydi. Ama olağanüstü kurultay talebi ortada. Dün açıklama yapıldı. Olağanüstü kurultay talep edenler 604 imza topladıklarını ifade ettiler. Bizde tamamen iyi niyetle ve partimizi topluma karşı sorumluluğumuzu düşünerek her ne kadar salt çoğunluğa ulaşılmamış olsa da eğer 604 imza toplanmışsa bunun Genel Merkezimize bugün sunulması halinde derhal gereğini yapacağımızı ifade etmiştik. Genel Başkanımız adına bunu ifade ettik. Ama şu ana kadar herhangi bir belge, 604 imza Genel Merkeze sunulmadı. Olağanüstü kurultay talep edenler de sunmayacaklarını ifade etmişlerdi. Biz büyük bir ailenin üyeleriyiz. Parti içerisinde demokratik mücadeleler her zaman olur. Bizim birbirimize mücadele etmemiz yerine tahkim edilen rejimi değiştiren otoriter keyfi tek adam düzeniyle mücadele etmemiz çok daha önemlidir. CHP olağanüstü kurultay tartışmalarıyla artık anılmamalıdır. Bir değişim yenilenme gerçekleşecekse bunun olağan kurultaylarda gerçekleşmesi çok daha sağlıklıdır" açıklamasında bulundu.

"İmzalar sunulsaydı Pazartesi günkü MYK toplantısı sonrası Genel Başkanımız olağanüstü kurultayı toplantıya çağıracaktı"

Erkek konuşmasına şöyle devam etti:

"İlk hafta itibariyle salt çoğunluğun elde edilemediği yeterli imzanın toplanılmadığı açıkça görülüyor. Ama buna rağmen salt çoğunluğa yakın irade varsa biz gereğini yapmaya hazırız. Yine hazırız. Cuma günü Genel merkeze imzaları sunacaklarını ifade etmişlerdi. Şimdi önümüzdeki hafta ya da 15 günün sonunda sunulacağı ifade ediliyor. Eğer gerçekten salt çoğunluğa yakın irade oluşmuşsa 604 imza varsa bizce artık bu imza tartışmalarına imza çekme tartışmalarına çünkü Genel Merkezimize birçok noterden imzadan vazgeçme beyanları da ulaşıyor. Bu tartışmalara hiç gerek olmadan örgütlerimizi yormadan üzmeden bizlerin sorumluluklarımı yerine getirmesi gerekir. Sunulsaydı Pazartesi günkü MYK toplantısı sonrası Genel Başkanımız olağanüstü kurultayı toplantıya çağıracaktı. "

"İlk hafta itibariyle yeterli imzanın toplanamadığını görüyoruz"

"15 gün sonunda da imzalar getirilebilir" diyen Erkek, "Gerçekten 604 imza toplanmışsa biz gereğini yapmaya hazırız. Daha fazla partililerimizi üzmeyelim. Tamamen iyi niyetle bu açıklamayı yaptık. Yoksa 15 günün sonunda da salt çoğunluk ya da daha üzeri bir imza geldiğinde tüzüğün gereği yapılacaktır. Olağanüstü kurultay toplanacaktır. İlk hafta itibariyle yeterli imzanın toplanamadığını görüyoruz. Bu kadar imza toplanmışsa keşke sunulsaydı bizde Genel başkanımızda gereğini yapsaydı. Bizim amacımız partimizin bu olağanüstü kurultay süreci tartışmalarından çıkması. Bizim delegemiz üyemiz hiçbir baskı altında kalmadan özgür iradesiyle karar verecek delegedir. Delegemizle herkes arıyor görüşüyor. Bir tek genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aramıyor" şeklinde konuştu.

Enis Berberoğlu’nun pazartesi itibariyle kimseyle görüşmeme ve savunma yapmama kararına ilişkin Erkek, "Enis Berberoğlu çok onurlu duruş sergiledi. Artık o anayasası çalınan bir milletvekili. Milletvekilleri ailesi ve avukatlarla görüşmeyeceğini açıkladı. Demokrasi özgürlük eşitlik adalet için insanlık tarihinde de büyük bedeller ödediğini görüyoruz. Tarih Enis Berberoğlu’nu mutlaka yazacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Bedelli askerlikle ilgili Devlet Bahçeli’nin açıklamasının hatırlatılması üzerine Erkek, "Bedelli askerliğe karşı değiliz. Ama her şeyde olduğu gibi adalet. O bedeli ödeme imkanı olmayan gençlerimiz ne yapacak? Onu da düşünmek gerekiyor. Mecliste konu gündeme geldiğinde grubumuz gereğini yapacaktır" dedi.