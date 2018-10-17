CHP’li Erol: "Ankara’da Mansur Yavaş’ın tekrar aday olacağı ciddi anlamda konuşuluyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yerel seçime ilişkin, "Ankara’da Mansur Yavaş’ın tekrar aday olacağı ciddi anlamda konuşuluyor. Onun dışında partimiz, diğer illerle ilgili anket çalışmaları yapıp kamuoyu araştırmasına göre yetkili organlarında bunları değerlendirecek" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yerel seçime ilişkin, "Ankara’da Mansur Yavaş’ın tekrar aday olacağı ciddi anlamda konuşuluyor. Onun dışında partimiz, diğer illerle ilgili anket çalışmaları yapıp kamuoyu araştırmasına göre yetkili organlarında bunları değerlendirecek" dedi.

CHP’li Erol, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Erol, şehir futbol kulüplerinin borç içinde yüzdüklerini belirterek, bu konuda Meclise kanun teklifi verdiğini ifade etti. Erol, "Elazığspor’un şu anda elektrikleri kesik, 452 milyar lira borcu var. Bu borç ödenemiyor. Şehir kulüplerini bu yükten kurtarmak lazım. Her şehir takımı, o şehrin milli markası olan bir değer. Çok ciddi bir maliyeti de getirmiyor. Grup başkanvekillerimizle görüştük, diğer partilerin grup başkanvekilleri ile de görüşeceğiz. Sanıyorum 45 gün içinde Genel Kurula inecek. Orada eğer tasarruf mantığına takılmazsa sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.

CHP’de yerel seçim adaylarına ilişkin de Erol, "Ankara’da Mansur Yavaş’ın tekrar aday olacağı ciddi anlamda konuşuluyor. Onun dışında partimiz, diğer illerle ilgili anket çalışmaları yapıp kamuoyu araştırmasına göre yetkili organlarında bunları değerlendirecek" şeklinde konuştu.