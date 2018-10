CHP’li Gürer’den kemiksiz et ithalatına ilişkin açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kemiksiz et ithalatına ilişkin olarak, "Kemiksiz etin menşeini belirlemek zordur. Diğer hayvanların etinin karışması ve hastalık riski oluşuyor" dedi.

CHP’li Gürer, bazı milletvekilleri ile birlikte yanında getirdiği bir miktar et ile TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Gürer, kemiksiz et ithalatının önünün açıldığına ve bunun tehlikesine işaret ederek, "Büyük bir risk var. Çünkü kemiksiz etin menşeini belirlemek zordur. Diğer hayvanların etinin karışması ve hastalık riski oluşuyor. Türkiye, kemiksiz et ithalatından vazgeçmelidir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarla ilgili sözlerini de hatırlatan Gürer, "Emeklilikte yaşa takılanlar, hak etmedikleri bir şeyi istemiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar arasında çalışamayacak durumda olanlar var. Belli bir yaştan sonra iş verilmiyor. Bu konuda ciddi bir mağduriyet var. İktidar ve muhalefetiyle bu sorunu çözmek zorundayız. Devlet, bu primleri doğru kullansaydı bunların faizleri dahi bu maaşları ödemeye yetecek durumda olurdu. MHP sözünde durursa biz bu kanunu geçiririz" ifadelerini kullandı.