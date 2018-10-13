CHP’li Kaya: "Arda Turan attığı goller ve yaptığı ortalarla haber olsun"

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, Batı Karadeniz Bölgesi Spor Kurulu Toplantısına katılmak üzere Zonguldak’a geldi. Kaya, futbolcu Arda Turan’ın şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasıyla ilgili, açıklamalarda bulunarak, "Kendi yaşamını futbol yaşamıyla birleştirsin. Medyada haber olmak istiyorsa attığı goller ve yaptığı ortalarla haber olsun" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, Batı Karadeniz Bölgesi Spor Kurulu Toplantısına katılmak üzere Zonguldak’a geldi. Kaya, futbolcu Arda Turan’ın şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasıyla ilgili, açıklamalarda bulunarak, "Kendi yaşamını futbol yaşamıyla birleştirsin. Medyada haber olmak istiyorsa attığı goller ve yaptığı ortalarla haber olsun" dedi.

Batı Karadeniz Bölgesi Spor Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Emirgan Otel’de düzenlenen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Zonguldak CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, CHP İl Başkanı Hakkı Güney ve partililer katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Başakşehirspor’da forma giyen milli futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin’in bardaki kavgası ve sonrasında yaşananlarla ilgili futbolcu Arda Turan’a öğütte bulundu. Kaya, "Sporcu ahlaklı olandır. Gece hayatından vazgeçecek. Kendisini futboluyla ve sporcu kimliğiyle sevdirecek. Olta değil orta yap ki milli takıma katkı yap. Seni özel hayatın için değil, futbol hayatın için transfer ettiler. Bizim çocuklarımıza örnek olacak bir hayatı göstermeleri gerekiyor” dedi.

"Dışarıdan getirdiğimiz sporculara kapıları kapatacağız”

Ülkede çok büyük yetenekler olduğunu ifade eden Kaya, "Bu ülkede büyük yetenekler çıkar. Siz yeter ki çalışın, güvenin. Biz dışarıdan getirdiğimiz sporcularla madalya alacağımızı sanıyorsak yanılıyoruz. Çünkü onların birçoğu dopingli çıkıyor. Sonra Atatürk’ün sporcu için zeki, doğru dürüst sporcu ilkesini ayaklar altına alıyorsunuz. Biz bunlara kapılarımızı kapatacağız” şeklinde konuştu.

Program, spor temsilcileri, yöneticileri ve akademisyenlerin konuşmalarının ardından sona erdi.