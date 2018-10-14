CHP’li Özel’den gündeme ilişkin açıklamalar

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, gündemde yer alan CHP’nin İş Bankasındaki hisseleri, Rahip Brunson’un serbest bırakılması ve hastanelerde hayati önem taşıyan vakalar dışında ameliyat yapılmaması hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel memleketi Manisa’da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin İş Bankasındaki hisseleri için ‘Kanun çıkaracağız’ sözlerini değerlendiren Özel, “Cumhuriyetin kurucu değerleriyle, kurucu kadrolarıyla kavgasını sürdüren Recep Tayyip Erdoğan en son olarak İş Bankasını yani Atatürk’ün biz özel banka olarak Türkiye Cumhuriyetine en büyük hediyesi olan İş Bankasını hedef almış durumda. Bu hedef alma ilk değil, her darbe döneminde, her otoriter rejimde bunlar olur hatta 1953’te ilk kez İş Bankası hisseleri kamulaştırıldı ama 1963’te Anayasa Mahkemesi dedi ki; ‘Hiçbir kanuni düzenleme vasiyetin üstüne geçemez. Vasiyet özel hukuk alanıdır ve bu alanda kanun düzenlemesi yapılamaz.’ 1980’de partimiz kapatıldı, partinin bütün mallarına el konuldu, İş Bankası hisselerine de el konuldu. Daha sonra Yargıtay’da dava açıldı. 1983-1984 Yargıtay kararını verdi ve dedi ki; ‘Bu hisseler Cumhuriyet Halk Partisinindir. Bu hisselere kamu el koyamaz’ dedi. Şimdi geldiğimiz noktada Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, ‘Kanun çıkaracağız’ biz onun çıkaracağı bu kanunu anayasaya, yasalara, akla, vicdana aykırı olduğunu, ahlaka aykırı olduğunu biliyoruz. Siyasi rekabeti artık rakibinin malına, mülküne çökme noktasına getiren, rakibine maddi bir getirisi olmayan ama Atatürk’ün bir emaneti olarak, bir itibar olarak bırakılmış olan bir varlığa da saldırıyor. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Biz buna direniriz, mecliste direniriz, meydanda direniriz, hukuk alanında direniriz ve en sonunda Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha bütün darbeciler gibi kamunun önünde, tarihin önünde mahkum ederiz. Bütün darbecilerin yanındaki yerini alır ve Kenan Evren ile birlikte saldırdı, başaramadı, haksız çıktı noktasına bir kez daha gelir” dedi.

“Bunlarla yola çıkanlar bunların kazığını bir kez daha yedi”

Rahip Brunson’un serbest bırakılmasıyla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Özel, “Rahip Brunson olayı Türkiye için utanç verici bir hal almıştır. İlk mesele ortaya çıktığında ‘Yok öyle şey ver papazı, al papazı’ dediğinde Recep Tayyip Erdoğan bu şu demek, Türkiye’deki bütün yargı bana bağlı demek. Bunu söyledikten sonra sen tutup da ‘Türkiye’de yargı bağımsız’ diyemezsin, dersen de sana hiç kimse inanmaz. Bugün Türkiye’de herkes şunu söylüyor; ‘Gördünüz mü; Tayyip Erdoğan diyor ki yargının bağımsız olduğunun ispatıdır bu diyor. Cumhurbaşkanı bunu söylüyor ama Türkiye’de herkes şunu söylüyor; ‘Gördünüz mü Amerika istedi rahibi verdik. Cep telefonlarını kıranlar pişman olmuş, ‘Telefonu haybeye kırdık, Amerika ile aramız haybeye bozuldu’ diyor. Yani bunlarla yola çıkanlar bunların kazığını bir kez daha yediler. İşin kötüsü bizimkiler bir yandan diye dursun ‘Türkiye’de yargı bağımsızdır’, Brunson, eşi, ailesi, Donald Trump, Türkiye’deki bağımsız yargıya değil, dönüp dönüp Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyor. Bu da esas meselenin ne olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Acil ameliyatlar dışında ameliyat yapılmaması

Birçok hastanede dövizdeki yükseliş nedeniyle acil dışında ameliyatların yapılmaması yönünde yazı yayımlandığını ancak bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yalandığını belirten Özel, şunları söyledi:

“Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki; ‘Türkiye’de hastanelerde doların yüksekliğinden, dövizin yüksekliğinden dolayı ameliyatların durma noktasına geldiği yalandır’ diyor ve Cumhuriyet Halk Partisini de genel başkanımızı da yalancılıkla suçluyor. Gazi Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan’ı ben atamadım yayımladığı yazıda diyor ki; ‘Hayati önemi olanlar dışında ameliyat yapamayız’ peki buna yalan diyor ya bu tek örnek de değil. Kendi memleketimizde Celal Bayar Üniversitesinde de aynı yazı. Malzeme alımlarında sorun var, hayati önemi olanlar dışında ameliyat yapamayız’ diyor bunu kim diyor Celal Bayar Üniversite Hastanesinin başhekimi Emin Kurt. Karadeniz Teknik Üniversitesinde de başhekim Halil Kavgacı aynı yazıyı yazmış. Yani bir tane Kayseri’den, bir tane Karadeniz’den bir tane Ege’den her taraftan aynısı var. Peki bunlar üniversite hastaneleri. Ordu Sağlık Müdürlüğünden de aynı yazı var. Sağlık Müdürünü kim atıyor? Altında imzası var, Tuğçe Mutlu Başhekim vekili olarak. Ordu Devlet Hastanesinde diyor ki, kullanılan malzemeler temin edilemediği için hayati önem dışındaki vakalar dışında ameliyat yapılamaz. Bunların hepsi ortada. Bunlar mı yalan, senin söylediklerin mi yalan? Bunları Recep Tayyip Erdoğan’a teker teker gösterelim. Ondan sonra vatandaş da kimin yalan söylediğini kimin doğru söylediğini görsün.”