CHP’li Özel’den Muharrem İnce değerlendirmesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, bazı partililerin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi Muharrem İnce’ye bırakması yönündeki söylemleri üzerine "Cumhuriyet Halk Partisi kurumlar ve kurallar ile yönetilen bir parti. Bu yüzden bizim şahsi görüşler açıklamadan önce yarın yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı beklememiz gerekiyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, bazı partililerin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi Muharrem İnce’ye bırakması yönündeki söylemleri üzerine "Cumhuriyet Halk Partisi kurumlar ve kurallar ile yönetilen bir parti. Bu yüzden bizim şahsi görüşler açıklamadan önce yarın yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı beklememiz gerekiyor" dedi.

CHP’nin 24 Haziran seçimleri sonrası milletvekili seçilen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen Manisa Adalet Sarayında düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Törende milletvekillerine mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ramazan Uçak ve Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu takdim etti.

Tören sonrası konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, yapıcı bir muhalefet anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Son zamanlarda çocukların kaybolması ve istismara uğraması ve hayvan cinayeti olaylarına da değinen Özel, "Meclisin seçim kararı aldığı için bıraktığı çok önemli iki tane yasa var. Bunlardan bir tanesi çocuk istismarına karşı yapılan hazırlık. Bu konuda 6 bakan bir başbakan yardımcısı görevlendirilmişti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyaset üstü destek vereceğimizi söylemiştik. Ancak 24 Haziran baskın seçim kararı alınır alınmaz o iş olduğu gibi bırakıldı. Ancak son günlerde çocuğa karşı istismar suçlarıyla ilgili çok sayıda vaka görülüyor ve hepimizin yüreği burkuluyor. Bu konuda geçmiş dönemde verdiğimiz olumlu desteği, bu konuda yapacağımız siyaset üstü katkıyı son derece önemsiyoruz. Bir diğeri de hayvan hakları ile ilgili düzenlemeydi. Geçen 2 buçuk yıl boyunca söz verildi ama bu beklenti yerine getirilmeden meclis kapanmıştı. Burada da yapıcı muhalefet anlayışıyla son derece olumlu katkılar vereceğiz" dedi.

Toplumda bedelli askerlik ve af beklentileri olduğunu ve bu konunun da takipçisi olacaklarını belirten Özel, "Önümüzdeki süreçte bedelli askerlik gibi, af gibi meclisin gündemine gelmesi gereken, geçtiğimiz seçim döneminde verilen vaatler vardı. Bu konuda toplumsal mutabakat arayan vatandaşın isteklerini gören genel toplumsal mutabakatın ne dediğini ve parlamentodaki toplumsal mutabakatı örtüştürmeye çalışan bir muhalefet anlayışı içerisinde olacağız" diye konuştu.

"Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı beklememiz gerekiyor"

Bazı partililerin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye bırakması yönündeki talepleri üzerine sorulan bir soru üzerine CHP’li Özel, "Muharrem İnce, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Pazartesi günü yemekte bir araya geldiler. Dün Yalova Milletvekilimizin mecliste rozet takması sırasında yaptığı açıklamalar sonucunda Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanabilecek gelişmelerle ilgili çok sayıda soru geliyor. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin en köklü Avrupa’nın en köklü, dünyanın tarihi en eski 3 siyasi oluşumundan bir tanesi. Cumhuriyet Halk Partisi kurumlar ve kurallar ile yönetilen bir parti. Bu yüzden bizim şahsi görüşler açıklamadan önce yarın yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı beklememiz gerekiyor. Yarın saat 11.00’de Grup Başkanvekili olarak doğal üyesi olduğum Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacağım. Ardından yemin törenimizi, Cumhurbaşkanı belki bakanların yemin törenini yapacağız. Daha sonraki süreçte de meclis çalışmaları başlayacak. Parti içi tartışmalar elbette önemlidir, kıymetlidir, değerlidir. Parti içi demokrasi içinde çözülmesi gerekmektedir. Bu konuda Merkez Yönetim Kurulunu, Genel Başkanımızı ve partinin diğer yetkili organlarını sorgulayıp yapacağı toplantıları beklemekten başka yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.