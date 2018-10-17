CHP’li Özkoç: "(Emeklilikte yaşa takılanlar) Her siyasi parti söylediği sözün arkasında samimiyetle durmalı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin olarak, "Her siyasi parti söylediği sözün arkasında samimiyetle durmalı. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, HDP, İYİ Parti bu konuda teklif verdi" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin olarak, "Her siyasi parti söylediği sözün arkasında samimiyetle durmalı. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, HDP, İYİ Parti bu konuda teklif verdi" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, CHP’nin İş Bankası hisseleri konusunda, "Atatürk ’Türk Dil ve Türk Tarih Kurumu’na aktaracaksınız’ demiş. Bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev alan Cumhuriyet Halk Partisi dört milletvekili takip edecek. Gündemi değiştirmeye çalışıyor, öbür taraftan doymuyorlar" ifadelerini kullandı.

İş Bankası hisselerinin Varlık Fonuna devredileceğini iddia eden Özkoç, "Türk dilini geliştirecek Türkiye’de eğitim kampanyası başlatalım. Türk dilini zenginleştirecek ve dünyaya tanıtacak, değerli olacak dünya çapında girişimde bulunalım, Türk tarihini tüm dünyaya ve çocuklara anlatacak yeni projeler geliştirelim. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ’böyle bir kaynak var, kullanın’ diyor" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump’ın rahip Brunson’u da yanına alarak dünya kamuoyuna poz verdiğini söyleyen Özkoç, "Trump ’Sizi kurtarmak için çok müzakere yaptık. Artık Amerika olarak fidye vermiyoruz. Artık fidye vermeyeceğiz’ diyor. Bahsettiği ülke Türkiye. Sanki Karayip korsanları gibi Türkiye korsan devlet var. Rehineler alıyor, o rehineleri fidye karşılığı veriyor" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in CHP’ye eleştirilerine yönelik soru üzerine Özkoç, "Bir özel bankada Atatürk’ün hissesi var. Atatürk’ün kendi mirasının nasıl kullanılması gerektiği hakkında yazılı bir beyanda bulunarak ilgili kurumları bildirmiş. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kasasına İş Bankası’ndan gitmiş tek bir kuruş yoktur. Atatürk’ün vasiyeti; Türk Dil ve Türk Kurumuna bu para aktarılacak, nasıl kullanılacağına bu kurullar karar verecek" değerlendirmesini yaptı.

Emeklilikte yaşla takılanların durumu ile ilgili soruya ise Özkoç, "Her siyasi parti söylediği sözün arkasında samimiyetle durmalı. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, HDP, İYİ Parti bu konuda teklif verdi. Dört siyasi parti eğer millete verdiği sözün ve yazılı beyanın arkasında dururlarsa bu yasa Tayyip Erdoğan’a rağmen çıkar" cevabını verdi.