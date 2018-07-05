CHP’li Tezcan: "CHP olarak biz zamanında yerel seçimlerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz” (2)

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Seçimlere 9 ay kalmışken, tekrar 3 ay içinde seçim yapalım bunun içinde anayasayı değiştirelim düşüncesi doğru değildir. Belediye başkanlarının seçim dönemlerini kısaltacak böyle bir adımda anayasa değişikliği için bizden herhangi bir destek bekleniyorsa bu desteği bulamazlar. CHP olarak biz zamanında yerel seçimlerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Seçimlere 9 ay kalmışken, tekrar 3 ay içinde seçim yapalım bunun içinde anayasayı değiştirelim düşüncesi doğru değildir. Belediye başkanlarının seçim dönemlerini kısaltacak böyle bir adımda anayasa değişikliği için bizden herhangi bir destek bekleniyorsa bu desteği bulamazlar. CHP olarak biz zamanında yerel seçimlerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulunu (MYK) topladı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan düzenlediği basın toplantısıyla MYK’nın gündemini paylaştı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tezcan, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı görüşme ve İnce’nin Kılıçdaroğlu’na yaptığı ’onursal başkanlık’ teklifinin hatırlatılması üzerine açıklamada bulundu.

Tezcan, "Genel Başkanımız parti içi iç iktidar meselelerini önüne koyarak bu meseleleri merkeze alarak karar vermeyecek olgunlukta siyasetçi olduğunu göstermiştir. Doğru olan adımların atılması gerektiğini ve inandığı doğru adımları hiçbir iç iktidar hesabına kapılmadan atabileceğini göstermiştir. Genel başkanın herhangi bir biçimde genel başkanlıktan başka bir ihsana ihtiyacı yoktur. Herhangi bir ad altında şu veya bu genel başkanlık ihsanına ihtiyacı yoktur. Örgütün tabanı ve kamuoyunun vicdanı genel başkanımıza vereceği ihsanı büyük bir gönül rahatlığıyla vermektedir. Kılıçdaroğlu’nun bu tutumu CHP’nin önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyduğu yöntemin ta kendisidir. Türkiye’de yerel seçimlerde de partiyi suhuletle başarıya götürecek olan anlayışın böyle bir anlayış olduğunu düşünüyoruz. Buraya iç iktidar kavgalarıyla gelmedik. Tam tersine genel başkanımızın iç iktidar kavgalarının kompleksinden arınmış tutumları sonucunda Türkiye bu seçimlerde CHP bu noktaya gelmiştir. Yüzde 22,5 ile yüzde 30’u ayırarak bir yere varamazsınız. Hepsinin altyapısını hazırlayan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve onun anlayışıdır. Bu çerçevede de herhangi bir ihsana gerek duyduğunu hiçbirimiz düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Merkez Yönetim Kurulumuz genel başkanımızın tam mutabakatla arkasındadır”

“Merkez Yönetim Kurulumuz genel başkanımızın tam mutabakatla arkasındadır” diyen Tezcan, “MYK’mızda herhangi bir farklı yaklaşım ve düşünce yoktur. İmza meselesi tüzükte düzenlenmiş bir haktır. Hiç kimse tüzükteki hakkını niye kullandı diye bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da genel başkanının bir serzenişi olmaz. Ama genel merkezin ve genel başkanın gündeminde bir kurultay çağrısı yoktur. Partinin kurultay delegelerinin büyük ağırlığının da bu konuda partiyi bir kurultay tartışması içerisine çekmenin uygun olmadığı kanaatinde olduğunu görüyoruz biliyoruz. Bu süreçten bir delegelerin yüzde 51’inin imzasıyla bir kurultay toplama sürecinin sonuca ulaşacağını düşünmüyoruz. Parti delegelerimizin kurultay delegelerimizin sağduyuyla gelecek belirlemesinde partinin kurultay yarışına taşımasının doğru olmayacağını düşündüğü inancındayız. Sonuçta takdir kurultay delegesindedir” şeklinde konuştu.

“Teknik olarak seçimler bitince Millet İttifakı sona ermiştir”

Millet ittifakının sona erdiği yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine Tezcan, ittifakın bir seçim ittifakı olduğunu belirterek, “Teknik olarak seçimler bitince Millet İttifakı sona ermiştir. Ama ortak değerler çerçevesinde parlamentoda ittifakın değerleri etrafında birlikte hareket etme iradesinin devam edeceğine inanıyoruz. herhangi bir temasımız yok ama ittifak tutum belgesi çerçevesinde bunları söylüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

"CHP olarak biz zamanında yerel seçimlerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun CHP’yi yerel seçimlerin erkene alınması noktasında eleştirdiğinin hatırlatılması üzerine Tezcan, şöyle konuştu:

“Bizim yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin CHP’nin herhangi bir kabulü söz konusu değildir. Türkiye’de yerel seçimlerin erkene alınması bir anayasa değişikliğini gerektirir. Türkiye’de bir anayasa değişikliği yapılacaksa, bugün yargı bağımsızlığı için yapılması gerekir. Bu süreç içerisinde seçimlere 9 ay kalmışken, tekrar 3 ay içinde seçim yapalım bunun içinde anayasayı değiştirelim düşüncesi doğru değildir. Belediye başkanlarının seçim dönemlerini kısaltacak böyle bir adımda anayasa değişikliği için bizden herhangi bir destek bekleniyorsa bu desteği bulamazlar. CHP olarak biz zamanında yerel seçimlerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz.”

CHP’nin Meclis Başkanı adayının kim olacağı sorusuna Tezcan, “TBMM Başkanı konusunda şu anda verdiğimiz karar yok. Zamanı gelince açıklama yaparız. Henüz verilmiş bir karar yok” dedi.

CHP heyetinin Adalet Bakanlığının FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le ilgili belgelerini incelediğinin hatırlatılması üzerine Tezcan, MYK’da belgelerle ilgili herhangi bir bilgi olmadığını, bu konuda ilgili yerlere raporların ulaştığını ifade etti.

“Bu konuda ciddi toplumsal mücadeleye ihtiyaç var”

Çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili soru üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Bu konuda ciddi toplumsal mücadeleye ihtiyaç var. Hukuk, eğitim boyutuyla olayı bütün boyutlarıyla ele almak zorundayız. Bu konuda evrensel hukuk normlarının içerisinde kalmak kaydıyla etkili olan bütün hukuki önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Parlamentoda bu çerçevedeki çalışmaları etkin olarak katkı vermeye hazırız. Ancak tek başına hukuki önlemlerin yetmediğini, bir ciddi toplumsal eğitim ve önlemlerinde alınması gerektiğini bunun paket olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

“MYK revizyonu gündeme gelir mi” sorusu üzerine Tezcan, Kılıçdaroğlu’nun MYK’yı Parti Meclisi’nin içerisinden kendisinin atadığını hatırlatarak, bu konuda genel başkan tarafından alınacak her türlü karara MYK’nın destek olacağını vurguladı. Tezcan, gündeme gelmiş böyle bir konunun olmadığını da sözlerine ekledi.