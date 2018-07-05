POLİTİKA:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:13

CHP’li Tezcan: "Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur" (1)

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Bu konular MYK’da görüşüldü değerlendirildi. Genel başkanımızın olağanüstü kurultay çağrısı gündeminde yoktur" dedi.

CHP'li Tezcan: 'Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur' (1)
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Bu konular MYK’da görüşüldü değerlendirildi. Genel başkanımızın olağanüstü kurultay çağrısı gündeminde yoktur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulunu (MYK) topladı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan düzenlediği basın toplantısıyla MYK’nın gündemini paylaştı. Tezcan, toplantının haftalık olağan toplantı olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tezcan, olağanüstü kurultay taleplerine ilişkin soru üzerine, "Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Bu konular MYK’da görüşüldü değerlendirildi. Genel başkanımızın olağanüstü kurultay çağrısı gündeminde yoktur. MYK’nın gündeminde de bir olağanüstü kurultay yoktur. Seçim sonuçlarının tümü değerlendirilebilir ama bu noktada kurultayı gerektirecek bir tablo söz konusu değildir. Seçim sonuçlarını ayırarak sandıklardan birinin sonucunu farklı diğerinin sonucunu farklı yorumlamak doğru bir yöntem değildir. Bütün sandıkları ele alıp tümü partinin ve partinin adaylarının ortak emeğinin ürünüdür. Bu süreçte genel başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız, milletvekili adaylarımız ve örgütlerimiz ortak hedefe doğru yönelmiştir. Bu noktada seçim sonuçları daha sağlıklı süreçte değerlendirilecektir. Kurultay tartışmaları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en önemli engellerden birisidir. Objektif değerlendirme partinin iç iktidar yarışından arınarak sağlıklı bir bakış açısıyla yapılabilir. Şu anda partinin iç iktidar yarışında olmasının gelecek planlaması ve hedeflemesi açısından faydası olmadığını düşünüyoruz. Bu noktada 9 ay sonra yerel seçimler var. Kurultay zamanında yapılacaktır. Gündemimizde kurultay yoktur yerel seçimlere hazırlanacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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