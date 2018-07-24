POLİTİKA:
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24 Temmuz 2018 Salı 18:27

CHP’li Tüzün: “Kurultay için yeterli sayıda imza toplanmıştır”

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıdaki imzanın toplandığını belirterek “Görmek isteyen MYK üyemiz görebilir” dedi.

CHP'li Tüzün: 'Kurultay için yeterli sayıda imza toplanmıştır”
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CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıdaki imzanın toplandığını belirterek “Görmek isteyen MYK üyemiz görebilir” dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden geçen hafta pazartesi günü başlattıkları imza verme sürecine ilişkin açıklamada bulundu. CHP’li Tüzün, “Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek isteyen MYK üyemiz ‘yarın saat 11.00’e kadar’ değil istediği saatte imzaları görebilir” ifadesini kullandı.
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