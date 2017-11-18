Çin Dışişleri Bakanı, Bangladeş ve Myanmar’ı krizi çözmeye çağırdı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Bangladeş ve Myanmar’ı ikili görüşmeler yoluyla Rohingya krizini çözmeye çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Dakka büyükelçiliğinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Uluslararası topluluk durumu zorlaştırmamalı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sorunu barışçıl yollarla çözmek için Bangladeş ve Myanmar’ın ikili işbirliğine yardımcı olmalıdır" dedi. Wang, Çin’in krizin çözülmesini desteklediğini belirterek, “Çin, krizin barışçıl yollarla çözümünü ve ikili görüşmelerin olması gerektiğini desteklemektedir” dedi. Ayrıca Wang, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile bir araya gelerek krizin çözümü için Çin’in desteklediğini belirtti. Wang, “Bu karmaşık durum kapsamlı bir çözüme ihtiyaç duyuyor. Arakan eyaletinin ekonomik olarak kalkınması gerekmektedir. Çin yardım etmeye hazır” dedi.



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Öte yandan, 600 binden fazla Rohingya Müslümanı yaşadıkları zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınmıştı.