Çin ve ABD Dışişleri Bakanları arasında gergin görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülke arasındaki tansiyonun yükseldiği bir dönemde Pekin’de bir araya geldi.Çin’de temaslarına devam eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülke arasındaki tansiyonun yükseldiği bir dönemde Pekin’de bir araya geldi.

Çin’de temaslarına devam eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Wang Yi, Pompeo ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, “ABD’yi yanlış yöndeki eylemlerini durdurmaya çağırıyoruz” dedi.

İki ülke arasında son dönemde ticaret savaşının yanı sıra, Tayvan sorunu ve Pekin’in ABD’deki ara seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamalar nedeniyle ilişkilerin gerildiğini hatırlatan Dışişleri Bakanı Wang, “ABD, Çin ile çatışma ve zıtlaşma yönündeki yanlış yaklaşım yerine, kazan-kazan işbirliği yolunu izlemeli” dedi.

Wang Yi, ABD’li mevkidaşı ile görüşmesinde “ABD’nin adımları karşılıklı güveni etkiledi ve ikili ilişkilerin üzerine gölge düşürdü” ifadesini kullandı. Çinli Bakan, Washington’dan derhal Çin’e yönelik mesnetsiz ithamlarını durdurmasını istediklerini söyledi.

Washington ile Pekin arasında temel anlaşmazlıklar bulunduğuna işaret ederek, yakın zamanda bunların aşılmasını temenni ettiklerini söyleyen Mike Pompeo ise, Kim Jong Un ile yaptığı görüşme hakkında Çinli mevkidaşına bilgi aktarırken, “Bahsettiğiniz mevzulara dair temel anlaşmazlıklarımız bulunuyor. Çin’in eylemleriyle ilgili büyük endişelere sahibiz ve bunları ele alma fırsatı bulmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Öte yandan iki bakanın, bu ay Pekin’de düzenlenmesi beklenen güvenlik diyaloğu için iptal talebinin hangi taraftan geldiği hususunda yaşadığı fikir anlaşmazlığı da dikkat çekti.

Pompeo, Çin ziyaretinin öncesinde Japonya, Kuzey Kore ve Güney Kore’ye ziyaretlerde bulunmuştu.