POLİTİKA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:58

’Cumhur ittifakı’ Bilecik’te meyvelerini vermeye başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan, önümüzdeki günlerde yapılacak olan belediye başkanı seçimlerinde AK Parti’nin adayı destekleyeceklerini söyledi.Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, geçtiğimiz günlerde...

'Cumhur ittifakı' Bilecik'te meyvelerini vermeye başladı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan, önümüzdeki günlerde yapılacak olan belediye başkanı seçimlerinde AK Parti’nin adayı destekleyeceklerini söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, geçtiğimiz günlerde 24 Haziran günü yapılacak seçim için görevinden istifa ederek milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmıştı. Bu istifanın ardından AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Salih Koca’nın katılımı ile AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında temayül yoklaması yapıldı. Yapılan yoklamada öne çıkan AK Parti’li 3 Belediye Meclis üyesi bugün AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ile Ankara’ya çağrılmıştı. Yapılan değerlendirme sonrası AK Parti’nin adayı Nihat Can oldu.

"’Cumhur İttifakı’ gereği mevcut partinin adayını destekleme kararı aldık"

Bilecik Belediyesinin 26 meclis üyesinin 7’sini elinde bulunduran MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı, tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak olan belediye başkan seçimlerinde AK Parti’nin adayı destekleyeceklerini belirtildi. MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan yaptığı açıklamada, "4 Mayıs Cuma günü yapılacak olan Bilecik Belediye Başkanlığı seçiminde MHP Genel Merkezimiz talimatları ve ’Cumhur İttifakı’nın gereği mevcut partinin adayını destekleme kararı almıştır. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.
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